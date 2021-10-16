Başkan Erdoğan'ın Afrika seferi başlıyor! Angola ile ilişkilerde "dönüm noktası" olacak

HEDEF ÇOK YÖNLÜ İŞ BİRLİĞİ

Büyükelçi Ay, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'nun göreve geldiği 2017 yılından bu yana Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeye çalıştığını, temmuz ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin de bu yöndeki siyasi iradenin bir göstergesi olduğunu söyledi.