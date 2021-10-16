Başkan Erdoğan'ın Afrika seferi başlıyor! Angola ile ilişkilerde "dönüm noktası" olacak
Türkiye'nin Luanda Büyükelçisi Alp Ay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-18 Ekim'de Angola'ya yapacağı ziyaretin ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olacağını söyledi. Türk özel sektörünün küresel düzeyde ve özellikle Afrika kıtasında bu tür yatırım projelerinde son derece etkin ve tecrübeli olduğuna işaret eden Ay, "Halihazırda azımsanmayacak sayıda önemli şirketimiz Angola makamlarıyla çeşitli alanlardaki yatırım projeleri için yakın temasta. Cumhurbaşkanı Lourenço'nun Türkiye ziyareti sırasında yapıldığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sırasında da gerçekleştirilmesi planlanan iş forumunda bu temasların bazı sonuçlarını görebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitimini sürdüren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans öğrencisi Angolalı Augusto Umba, "Bu ziyaretle ülkemize yatırımlar artacak, iki ülke arasındaki ilişkiler artacak ve bu bizim için bir fırsat" dedi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Maura Sebastiau da, "Daha önce de ilişkiler vardı ama bu ziyaretle beraber ilişkiler artacak, daha da güçlenecektir" şeklinde konuştu. Haberin detayları...
Bugüne kadar 28 farklı Afrika ülkesine ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük Angola, Togo ve Nijerya turuna pazar günü başlayacak. Türkiye'nin Luanda Büyükelçisi Alp Alp Ay verdiği mülakatta, Angola ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son yıllarda yaşanan gelişmeleri ve ziyarete ilişkin beklentileri değerlendirdi.
Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun temmuz ayındaki Türkiye ziyaretiyle ikili ilişkilerin ivme kazandığını belirten Ay, Angola'nın ekonomide kaynak çeşitliliği yaratma çabası içinde olduğunu ifade etti.
HEDEF ÇOK YÖNLÜ İŞ BİRLİĞİ
Büyükelçi Ay, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'nun göreve geldiği 2017 yılından bu yana Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeye çalıştığını, temmuz ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin de bu yöndeki siyasi iradenin bir göstergesi olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Lourenço'nun 11 bakanla birlikte geldiğine dikkati çeken Ay, her ne kadar ekonomik konular gündeme gelse de çok yönlü bir iş birliği kurulmak istendiğini ifade etti.