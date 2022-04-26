📣KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımı yapılacak! 📢8.000 TL maaşla çalışma fırsatı! 🔎2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlar...

İş arayan binlerce kişiyi istihdam eden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel ilanları yakından takip ediliyor. Hangi kadrolarda açık kadro olduğu ve eleman alımı yapılacağına ilişkin bilgi almak isteyenler KPSS şartlı ve KPSS şartsız ilanları incelemek istiyor. Başvuru yaparak şartlara uygun olmanız halinde 8.000 TL maaşla çalışma fırsatı elde edebilirsiniz. 2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlarını haberimizde derledik, farklı kategorilerden ve çeşitli illerden yapılacak alımlarda şirketlerin özel şartları değişiklik gösteriyor.