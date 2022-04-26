3+1 daireler 1.400 TL taksit %50 peşinatla satışa sunuldu! TOKİ'den 90 proje müjdesi: 39 ildeki fırsatlar için son 3 hafta! 15.000 TL nakiti olan...

Yakın zamanda TOKİ tarafından 90 proje açık satışla satışa sunulan konutlar için başvurular devam ederken ödeme şartları sıkça araştırılıyor. Fırsatlar gelecek ay sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar merak ediliyor. Yüzde 50 peşinat ve 120 ay vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Açık artırmalar 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.