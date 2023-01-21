E-devlet'ten başvuru onayı yeter! PTT'den 1.500 TL ödeme! 5 şartı sağlayan 15 gün içinde nakit desteği kapacak!

Devlet tarafından vatandaşa birçok alanda nakit desteği sağlanıyor. Özellikle Aile Bakanlığı dar gelirli, maddi durumu yetersiz ailelere 1500 TL kira yardımı veriyor. Başvurunun ardından vatandaşlar, başvuruyu takip eden ilk 15 gün içinde kira yardımlarını banka hesapları ya da PTT şubelerinden alabilecek. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilecek? İşte detaylar...