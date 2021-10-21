Keskin virajlar tarih olacak! Akdeniz Sahil Yolu projesinde sona doğru!
Türkiye'nin turizm merkezi olan Mersin ve Antalya keskin virajları ile ünlü. Sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlı yollardan kurtaracak Akdeniz Sahil Yolu Projesi, iki kentin turizm, ticaret ve tarımdaki iş birliğini arttıracak. Keskin virajlardan kurtulma ve yol uzunluğunun da kısalmasıyla, iki kent arasındaki seyahat süresi yaklaşık 140 dakika azalacak.
21.10.2021 14:40
- Son Güncelleme: 21.10.2021 14:40
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünden derlenen bilgiye göre, Mersin ile Antalya arasında planlanan 440 kilometrelik yolun 394 kilometresi tamamlanarak bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı. Kalan 46 kilometrelik kesimde hummalı çalışmalarını sürdüren ekipler, tünel, köprü ve viyadük inşaatlarında da önemli aşama kaydetti.
SEYAHAT SÜRESİ 140 DAKİKA AZALACAK
Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla, sürücülerin keskin virajları nedeniyle "çileli yol" olarak adlandırdığı Mersin-Antalya kara yolunun 483 kilometrelik güzergahı 43 kilometre kısalacak.