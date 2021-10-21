Keskin virajlar tarih olacak! Akdeniz Sahil Yolu projesinde sona doğru!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünden derlenen bilgiye göre, Mersin ile Antalya arasında planlanan 440 kilometrelik yolun 394 kilometresi tamamlanarak bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı. Kalan 46 kilometrelik kesimde hummalı çalışmalarını sürdüren ekipler, tünel, köprü ve viyadük inşaatlarında da önemli aşama kaydetti.