KPSS şartı yok! İŞKUR 11.000 TL maaşla 89 BİN 721 işçi alacak! Yeni yıl için 81 ilden YEŞİL IŞIK:19-45 yaş arası herkes başvursun! Bekçi, hasta bakıcısı, güvenlik...

Yıllardır iş arayanların aradığı sektörde iş bulması sürecinde önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları duyuruyor. Kurum tarafından 2022 yılının ilk gününden bugüne kadar 1.386.437 kişi işine kavuştu. Aralık ayının sonuna doğru yapılacak olan kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlarını kapsamlı bir şekilde açıkladı. İlan sayfasında yer alan ilanlar güncel olan işçi alımı sayısı ise 86 bin 721 kişi olarak ifade edildi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı olacak. İşte İŞKUR Aralık - Ocak personel alımı ilanları!