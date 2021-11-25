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Haberler Ekonomi Evden çalışarak 3.000-4.000 bin TL kazanabilirsiniz! İŞKUR paketleme ile oturduğunuz yerden iş şansı! Başvuru şartları…

Evden çalışarak 3.000-4.000 bin TL kazanabilirsiniz! İŞKUR paketleme ile oturduğunuz yerden iş şansı! Başvuru şartları…

İŞKUR'un sunduğu gelir fırsatları yoğun ilgi görüyor, hem meslek öğrenirken hem de para kazanma fırsatı sağlıyor. Oturduğunuz yerden 3-4 bin TL kazanabilmeniz mümkün, üstelik bunun için günde sadece birkaç saatinizi ayırmanız yeterli. İŞKUR paketleme işi ile evden maaş fırsatını yakalamak için başvuru şartlarının neler olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle ev hanımları ve öğrenciler tarafından ilgi gören çalışma şekli için İŞKUR'a başvuru nasıl yapılıyor? İşte İŞKUR paketleme işi hakkında bilgiler!

25.11.2021 10:10 - Son Güncelleme: 25.11.2021 10:10
Oturduğunuz yerden 3-4 bin TL kazanabilirsiniz! İŞKUR paketleme işi ile evden maaş fırsatı! İşte İŞKUR başvuru şartları…

İŞKUR istihdama katkı sağlamayı sürdürüyor ve milyonlarca kişiye iş fırsatı sağlıyor. Meslek kurslarında harçlıklar vermenin yanı sıra evden iş fırsatı da sunuyor. Evden çıkmadan oturduğunuz yerden 3-4 bin hatta çalışma saati ve hızınıza göre daha fazla para kazanmanız mümkün oluyor. İŞKUR paketleme işi ile hem eğleniyor hem de evinizin ekonomisine katkı sağlayabilirsiniz. Gündemde yoğun ilgili gören İŞKUR paketleme işi başvuru şartları ve tüm bilgileri haberimizde derledik.

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Oturduğunuz yerden 3-4 bin TL kazanabilirsiniz! İŞKUR paketleme işi ile evden maaş fırsatı! İşte İŞKUR başvuru şartları…

Türkiye'de evde paketleme işi veren firmalar son dönemde bu işi genelde toplu olarak sağlamaktadır. Bu amaçla 5-6 kişilik toplu bir ekibiniz varsa, evde paketleme işi veren firmalardan iş alma şansınız yükselecektir.

Oturduğunuz yerden 3-4 bin TL kazanabilirsiniz! İŞKUR paketleme işi ile evden maaş fırsatı! İşte İŞKUR başvuru şartları…

Evde ek iş yaparak ev ekonomisine katkı sağlamak istiyor ve bunun amacıyla bir ek iş fikri arıyorsanız; evde paketleme işi yapabileceğiniz en basit işlerden biridir.

Oturduğunuz yerden 3-4 bin TL kazanabilirsiniz! İŞKUR paketleme işi ile evden maaş fırsatı! İşte İŞKUR başvuru şartları…

Ülkemizde genelde perakende işi yapan firmaların çok büyük bir alanı paketleme hizmetine gereksinim duymaktadır. Fakat bu işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla personel istihdam etmek üzere sermaye sahibi değildir.

Oturduğunuz yerden 3-4 bin TL kazanabilirsiniz! İŞKUR paketleme işi ile evden maaş fırsatı! İşte İŞKUR başvuru şartları…

Bu amaçla paketleme gereksinimi olan işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla evden çalışabilecek insanlardan hizmet alıyor. Siz de böylece paketleme gereksinimi olan işletmeler ya da direk kişiler amacıyla hizmet verebilir ve para kazanabilirsiniz.

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