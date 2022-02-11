Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler? 30 bin TL destek fırsatı! Nakit paranız anında hesaplara geçiyor!

Devlet tarafından verilen destekler devam ediyor ve tarımsal hayatı canlandırma amaçlı köye dönüş hibe desteği sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak için belli başlı şartlar vardır ve bunları taşımak gerekiyor. Peki Köye dönüş hibe desteği başvuru şartları 2022 neler? Başvurusu onaylananlara 30 bin TL destek fırsatı veriliyor ve nakit paranız anında hesaplara geçiyor. Köye dönüş hibe desteği başvurusu nasıl, nereden yapılıyor? Köye dönüş hibe desteği ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.