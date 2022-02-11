Emekliliğe sağlık ayarı! Sağlık nedeniyle iş akdini feshedenler tazminatını alıyor
Çalışanların sağlık durumu emeklilikte belirleyici. Sağlık nedeniyle iş akdini feshedenler tazminat alırken, işgücü kaybı erken emekli ediyor. İşte tüm detaylar...
11.02.2022 06:57
- Son Güncelleme: 11.02.2022 06:57
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerde çalışanların emeklilik tarihlerini etkileyen sağlıkla ilgili kurallar var.
ENGELLİYE ERKEN MAAŞ
Engellilik oranı en az yüzde 40 olanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor.