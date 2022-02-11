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Emekliliğe sağlık ayarı! Sağlık nedeniyle iş akdini feshedenler tazminatını alıyor

Çalışanların sağlık durumu emeklilikte belirleyici. Sağlık nedeniyle iş akdini feshedenler tazminat alırken, işgücü kaybı erken emekli ediyor. İşte tüm detaylar...

11.02.2022 06:57 - Son Güncelleme: 11.02.2022 06:57
Emekliliğe sağlık ayarı! Sağlık nedeniyle iş akdini feshedenler tazminatını alıyor

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerde çalışanların emeklilik tarihlerini etkileyen sağlıkla ilgili kurallar var.

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Emekliliğe sağlık ayarı! Sağlık nedeniyle iş akdini feshedenler tazminatını alıyor

MALULEN EMEKLİLİK
Burada en önemli şart, rahatsızlığın sigortalı olunan tarihten sonra ortaya çıkmış olması ve yüzde 60 oranında işgücü kaybı yaşanması.

Emekliliğe sağlık ayarı! Sağlık nedeniyle iş akdini feshedenler tazminatını alıyor

Ayrıca en az 10 yıl sigortalı olup, toplam 1800 gün prim ödenmesi şart.

Emekliliğe sağlık ayarı! Sağlık nedeniyle iş akdini feshedenler tazminatını alıyor

Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmıyor ancak 1800 gün (5 yıl) prim isteniyor.

Emekliliğe sağlık ayarı! Sağlık nedeniyle iş akdini feshedenler tazminatını alıyor

ENGELLİYE ERKEN MAAŞ
Engellilik oranı en az yüzde 40 olanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor.

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