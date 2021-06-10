Köye dönüş destekleri ve kredileri 2021! Köye dönüş projesinden kimler faydalanabiliyor, şartlar neler? Başvurular…

Köye Dönüş Yapanlara Destek Verilen Projeler Nelerdir?



Hem köye dönüş yapan hem de köyünde tarım ve hayvancılık ile uğraşan genç çiftçiler de projeden yararlanabilir. Proje ile 30 bin TL hibe ödemesi yapılıyor. Bu destekler;

Hayvancılık Sektöründe;

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun, keçi yetiştiriciliği)

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (inek, manda, sığır yetiştiriciliği)