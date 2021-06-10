Köye dönüş destekleri ve kredileri 2021! Köye dönüş projesinden kimler faydalanabiliyor, şartlar neler? Başvurular…
Köye dönüş destekleri ve kredileri 2021 sorgulaması gündemde sıklıkla yapılıyor. Büyükşehirlerde yaşayan ve köyüne dönmek isteyenler için devletten tarım ve hayvancılığı destekleyen fırsatlar veriliyor. Peki köye dönüş projesinden kimler faydalanabiliyor, şartlar neler? Başvuru yapmak isteyenler bütün detayları öğrenmek için araştırmalarına devam ederken köye dönüş desteklerinden yararlanmak isteyenler ve proje detaylarını merak edenler için detaylı bilgileri haberimizde derledik.
Köye dönüş destekleri ve kredileri 2021 sorgulaması gündemde sıklıkla yapılıyor. Büyükşehirlerde yaşayan ve köyüne dönmek isteyenler için devletten tarım ve hayvancılığı destekleyen fırsatlar veriliyor. Peki köye dönüş projesinden kimler faydalanabiliyor, şartlar neler? Başvuru yapmak isteyenler bütün detayları öğrenmek için araştırmalarına devam ederken köye dönüş desteklerinden yararlanmak isteyenler ve proje detaylarını merak edenler için detaylı bilgileri haberimizde derledik.
Köye dönüş destekleri ve kredileri 2021! Köye dönüş projesinden kimler faydalanabiliyor, şartlar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Büyükşehirden ayrılarak köye dönerek hayvancılık tarımla uğraşmak isteyenlere devletten yardım eli uzatılıyor. Bu destek kapsamında belediyelerden de yol yardımı yapılıyor. Peki köye dönüş destekleri neler, şartlar ve başvurular hakkındaki tüm detaylar da haberimizde yer alıyor.
Bu desteklemelerin arasında yer alması beklenmektedir. Genç çiftçi projesinde köye dönüş yapan çiftçilerden ise istenen şartlar;
18-41 yaş arasında olmak,
Herhangi bir yerde sigortalı çalışmıyor olmak,
Köye dönüş yaparak projelerinden birini seçmek ve başvuru sağlamak,
3 yıl boyunca hayvanları veya aldığı destek miktarını ürünleri satmadan faaliyetlerini sürdürmek,
Projenin gerekliliklerine sahip olmak.
Bu şartları taşıyan kişiler başvuru sağlayabilirler.
Köye Dönüş Yapanlara Destek Verilen Projeler Nelerdir?
Hem köye dönüş yapan hem de köyünde tarım ve hayvancılık ile uğraşan genç çiftçiler de projeden yararlanabilir. Proje ile 30 bin TL hibe ödemesi yapılıyor. Bu destekler;
Hayvancılık Sektöründe;
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun, keçi yetiştiriciliği)
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (inek, manda, sığır yetiştiriciliği)