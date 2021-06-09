Ziraat Bankası’ndan hayvancılığı destekleyen kredi! 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi! İşte şartlar…
Ziraat Bankası'ndan hayvancılığı destekleyen kredi imkanı geldi ve gündemde yoğun bir ilgi görmeye başladı. Özellikle bu pandemi döneminde ekonomik olarak rahat bir nefes aldıracak olan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi fırsatı ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Köyüne dönmek isteyenleri destekleyici bu krediden kimler yararlanabiliyor, Ziraat Bankası'ndan hayvancılık kredisi şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar…
Ziraat Bankası'ndan hayvancılığı destekleyen kredi imkanı geldi ve gündemde yoğun bir ilgi görmeye başladı. Özellikle bu pandemi döneminde ekonomik olarak rahat bir nefes aldıracak olan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi fırsatı ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Köyüne dönmek isteyenleri destekleyici bu krediden kimler yararlanabiliyor, Ziraat Bankası'ndan hayvancılık kredisi şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar…
Tarım Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından yapılan anlaşma kapsamında Köye Dönüş kredisi veriliyor. Vatandaşlar gündemde yoğun ilgi göstermeye başlayarak konuyla ilgili detayları araştırır oldu. 2 yıl ödeme olmayan, 84 ay vadeli 150 bin TL faizsiz kredi ile hayvancılık mesleğini sürdürmek isteyenlere imkan tanıyan ve bu sayede hayvancılık sektörüne de katkıda bulunan Ziraat Bankası hayvancılık kredisine ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor
'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' adı verilen proje ile küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amaçlanıyor.