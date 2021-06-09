Ziraat Bankası’ndan hayvancılığı destekleyen kredi! 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi! İşte şartlar…

Ziraat Bankası'ndan hayvancılığı destekleyen kredi imkanı geldi ve gündemde yoğun bir ilgi görmeye başladı. Özellikle bu pandemi döneminde ekonomik olarak rahat bir nefes aldıracak olan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi fırsatı ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Köyüne dönmek isteyenleri destekleyici bu krediden kimler yararlanabiliyor, Ziraat Bankası'ndan hayvancılık kredisi şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar…