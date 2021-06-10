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Dolar kuru için flaş tahmin! Ünlü şirketin CEO'su açıkladı!

Altın fiyatlarının bir anda yükselmesinin ardından dolar yatırımcıları döviz kurunda artış olacak mı sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Dolar ne kadar olacak? Dolar yükselecek mi? Dolar düşecek mi? sorularının cevapları en çok araştırılanlar arasında yer alırken 135 milyar dolarlık Doubleline Capital'in sahibi olan Jeffrey Gundlach'tan dikkat çeken bir dolar tahmini geldi. İşte detaylar…

10.06.2021 10:03 - Son Güncelleme: 10.06.2021 10:06
Dolar kuru için flaş tahmin! Ünlü şirketin CEO'su açıkladı!

Milyarlarca doları yöneten DoubleLine Capital kurucusu ve CEO'su olan Jeffrey Gundlach yatırımcılara tavsiyede bulundu.

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Dolar kuru için flaş tahmin! Ünlü şirketin CEO'su açıkladı!

Gundlach, dolarda düşüş beklentisini koruduğunu belirtti. Altın tarafında ise çok daha yüksek noktaya geleceğini kaydetti.

Dolar kuru için flaş tahmin! Ünlü şirketin CEO'su açıkladı!

Gundlach "Dolarda düşüş ile altın fiyatlarının çok daha yüksek noktaya ulaşacağını tahmin ediyorum. Emtiada da 15 ay önce başlayan yükselişin devam etmesi için halen önemli bir alanı var" açıklamasını yaptı.

Dolar kuru için flaş tahmin! Ünlü şirketin CEO'su açıkladı!

Milyarder CEO, altın için görüşlerinin kısa vadeli değil uzun vadeli olduğunu sözlerine ekledi.

Dolar kuru için flaş tahmin! Ünlü şirketin CEO'su açıkladı!

Gundlach "Dolar aşağı gidecek, kısa vade için beklentim nötr olsa da uzun vadede dolar endeksinin 70 seviyesinin altına inmesi ihtimal dışı değil" yorumunda bulundu.