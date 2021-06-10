Dolar kuru için flaş tahmin! Ünlü şirketin CEO'su açıkladı!
Altın fiyatlarının bir anda yükselmesinin ardından dolar yatırımcıları döviz kurunda artış olacak mı sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Dolar ne kadar olacak? Dolar yükselecek mi? Dolar düşecek mi? sorularının cevapları en çok araştırılanlar arasında yer alırken 135 milyar dolarlık Doubleline Capital'in sahibi olan Jeffrey Gundlach'tan dikkat çeken bir dolar tahmini geldi. İşte detaylar…
10.06.2021 10:03
- Son Güncelleme: 10.06.2021 10:06