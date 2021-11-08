Köye, bahçeye arsaya ev yaptırmak İstiyorum diyenlere devletten müjde! Ev yapana devlet 30 bin TL hibe para yapıyor!
Ve sonunda netleşti! Ev yapana devlet 30 bin TL hibe para yapıyor! Ülkemizin deprem kuşağında olması sonucunda vatandaşlar prefabrik evler hakkında araştırma yapmaya başladı. Prefabrik ev fiyatları evin büyüklüğü ve sahip olduğu özelliklere göre belirleniyor. Peki, prefabrik ev fiyatları ne kadar, prefabrik ev yapana devlet katkısı ne kadar, devlet desteği kaç TL, müracaat şartları neler, devlet kimlere prefabrik ev yardımı yapıyor?
Devlet prefabrik ev yapacak olan gereksinim sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış hususu olurken prefabrik ev yapımı amacıyla verdiği 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu. Barınma Yardımları kapsamında sağlanan prefabrik ev desteğine dair bakanlık yapmış bulunduğu açıklamasında şu verileri veriyor. "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşam sürdüren muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı amacıyla ayni ya da nakdi olarak oluşturulan yardımlardır.
PREFABRİK EV YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLERE PREFABRİK EV YARDIMI HİBE PARA DEVLET DESTEĞİ VERİLİYOR?
Prefabrik ev yardımı almak için başvuruda bulunmak isteyen kişinin yardıma muhtaç olması ve bu muhtaçlık durumunu kanıtlaması,
Yardım almak için başvuru formu dolduran hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması yani 701,32 lira rakamı geçmemesi,