Köye, bahçeye arsaya ev yaptırmak İstiyorum diyenlere devletten müjde! Ev yapana devlet 30 bin TL hibe para yapıyor!

Devlet prefabrik ev yapacak olan gereksinim sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış hususu olurken prefabrik ev yapımı amacıyla verdiği 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu. Barınma Yardımları kapsamında sağlanan prefabrik ev desteğine dair bakanlık yapmış bulunduğu açıklamasında şu verileri veriyor. "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşam sürdüren muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı amacıyla ayni ya da nakdi olarak oluşturulan yardımlardır.