Kötü niyete 3 kat tazminat! İşverenler, kötü niyet tazminatı kapsamında ihbar tazminatının 3 katını ödüyor
Çalışanlar ile işverenler arasında yasaların düzenlediği kurallarla birlikte bir iyi niyet de söz konusu olmalı. İşçi işverene karşı görevlerini tam olarak yerine getirirken, işverenin de çalışanının hakkını gözetmesi gerekiyor. İşçi-işveren ilişkisinde kötü niyet ortaya çıkarsa, yasalar bunun için tazminat öngörüyor. Çalışanları, kötü niyetli uygulamalara karşı koruyor. İşverenler, kötü niyet tazminatı kapsamında ihbar tazminatının 3 katı ödeme yapıyor. İşte kötü niyet tazminatı ile ilgili detaylar...
26.04.2019 07:58
- Son Güncelleme: 26.04.2019 07:58
Çalışanlar ile işverenler arasında yasaların düzenlediği kurallarla birlikte bir iyi niyet de söz konusu olmalı. İşçi işverene karşı görevlerini tam olarak yerine getirirken, işverenin de çalışanının hakkını gözetmesi gerekiyor. Ancak bu ilişki sırasında kötü niyet ortaya çıkarsa, yasalarımız bunun için de tazminat öngörüyor.
DİĞER GALERİLER