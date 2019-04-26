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Kötü niyete 3 kat tazminat! İşverenler, kötü niyet tazminatı kapsamında ihbar tazminatının 3 katını ödüyor

Çalışanlar ile işverenler arasında yasaların düzenlediği kurallarla birlikte bir iyi niyet de söz konusu olmalı. İşçi işverene karşı görevlerini tam olarak yerine getirirken, işverenin de çalışanının hakkını gözetmesi gerekiyor. İşçi-işveren ilişkisinde kötü niyet ortaya çıkarsa, yasalar bunun için tazminat öngörüyor. Çalışanları, kötü niyetli uygulamalara karşı koruyor. İşverenler, kötü niyet tazminatı kapsamında ihbar tazminatının 3 katı ödeme yapıyor. İşte kötü niyet tazminatı ile ilgili detaylar...

26.04.2019 07:58 - Son Güncelleme: 26.04.2019 07:58
Kötü niyete 3 kat tazminat! İşverenler, kötü niyet tazminatı kapsamında ihbar tazminatının 3 katını ödüyor

Çalışanlar ile işverenler arasında yasaların düzenlediği kurallarla birlikte bir iyi niyet de söz konusu olmalı. İşçi işverene karşı görevlerini tam olarak yerine getirirken, işverenin de çalışanının hakkını gözetmesi gerekiyor. Ancak bu ilişki sırasında kötü niyet ortaya çıkarsa, yasalarımız bunun için de tazminat öngörüyor.

Kötü niyete 3 kat tazminat! İşverenler, kötü niyet tazminatı kapsamında ihbar tazminatının 3 katını ödüyor

3 FARKLI TAZMİNAT VAR
Yasalarımıza, çalışanın işten ayrıldıktan sonra mağdur olmaması için 3 ayrı tazminat sistemi konulmuş durumda:



Kötü niyete 3 kat tazminat! İşverenler, kötü niyet tazminatı kapsamında ihbar tazminatının 3 katını ödüyor

● İhbar tazminatı,
● Kıdem tazminatı,
● Geri dönüş tazminatı (veya kötü niyet tazminatı)

Kötü niyete 3 kat tazminat! İşverenler, kötü niyet tazminatı kapsamında ihbar tazminatının 3 katını ödüyor

8 HAFTALIK İHBAR
Kıdem tazminatı, kişinin çalıştığı yıl ile brüt maaşının çarpılmasıyla hesaplanıyor. İşten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılan (bazı istisnalar ile istifa halinde de ödeniyor) çalışana en az 1 yıllık kıdem olması şartıyla tazminat ödeniyor.

Kötü niyete 3 kat tazminat! İşverenler, kötü niyet tazminatı kapsamında ihbar tazminatının 3 katını ödüyor

Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilebiliyor. İhbar tazminatı ise çalışılan yıla göre belirleniyor ve 2 haftadan 8 haftaya kadar çıkıyor.

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