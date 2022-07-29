KOSGEB'den dev hibe ödemesi: 150, 200, 250 bin TL! Tamircilik, boyacılık, bakırcılık, örgü... Bu meslekleri yapanlara para desteği verilecek!
KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasına umut olmak için çalışma başlattı. KOSGEB'den dev hibe desteği geldi. Program kapsamında destek alacak meslek grupları tek tek açıklandı. Listede yer alan meslekleri yapmak isteyenlere para yardımı yapılacak. 24 Haziran'da başlatılan başvurular 5 Ağustos'ta sona erecek. Takunya yapımı, şimşir tarak yapımı, Çeşm-i bülbül, kök boyacılığı, debbağlık, dantel örme, hallaçlık, bakırcılık, telkari, oltu, lüle, kehribar taşı, çinicilik, bez dokuma, folklorik bebek yapımı, gölge oyunu tiplemeleri yapımı...
İş kurmak isteyen vatandaşlara devletten destek devam ediyor. KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için harekete geçti ve çalışmalar başladı. Tamircilik, boyacılık, bakırcılık, örgü gibi işler için KOSGEB'den dev hibe desteği müjdesi geldi. Yaşayan Kültür Mirası İşletmelere Destek Programıyla mesleklerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, usta-çırak ilişkisini canlandırıp yeni zanaatkarlar yetiştirmek hedefleniyor. Bu kapsamda 150, 200, 250 bin TL gibi maddi destek verilecek. İşte detaylar...
İş kurmak isteyenler ancak maddi gücü olmayanlara KOSGEB'den duyuru geldi. Geçmişte popüler olan ve çok para kazandıran bir çok meslek günümüzde artık eskisi kadar ilgi görmüyor. Bu noktada KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasına yönelik yeni adımlar geldi.
Yaşayan Kültür Mirası İşletmelere Destek Programıyla iki kurum arasında bir program devreye alındı. Bu meslekleri yapmak isteyenler KOSGEB'ten 250 bin liraya kadar destek alabilecek.