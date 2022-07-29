KOSGEB'den dev hibe ödemesi: 150, 200, 250 bin TL! Tamircilik, boyacılık, bakırcılık, örgü... Bu meslekleri yapanlara para desteği verilecek!

İş kurmak isteyen vatandaşlara devletten destek devam ediyor. KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için harekete geçti ve çalışmalar başladı. Tamircilik, boyacılık, bakırcılık, örgü gibi işler için KOSGEB'den dev hibe desteği müjdesi geldi. Yaşayan Kültür Mirası İşletmelere Destek Programıyla mesleklerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, usta-çırak ilişkisini canlandırıp yeni zanaatkarlar yetiştirmek hedefleniyor. Bu kapsamda 150, 200, 250 bin TL gibi maddi destek verilecek. İşte detaylar...