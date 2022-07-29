Devletten ödeme müjdesi! Bankadan hemen gidip çekebilirsiniz! Kişi başı 16 bin lira... 24, 25, 26, 27 yaşında evlenenler!

Evlenmek amacı ile asgari 3 yıl birikim yaparak evlilik öncesi gelir elde etmek ve en geç 27 yaşına kadar ilk evliliklerini yapmak koşulu ile devlet katkısına hak kazanılmasına imkan veren veriliyor. Bankalardan tek tek duyuru geldi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün için hazırlıklar da başladı. Yuva kurmak isteyen gelin ve damat adayına müjde gibi haber geldi. Çeyiz hesabınız ile en az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum %25'i kadar devlet katkısı elde edebilirsiniz. İşte detaylar...