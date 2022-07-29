İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu! Yastık altında, kasada, bankada altını olanlar pür dikkat kesilsin! Ölüm tarihini açıkladı
Altın ve dolar ne olacak? Düşecek mi yükselecek mi? Fed, piyasaları ve doları nasıl etkileyecek? Kripto para piyasasının geleceği ne? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten peş peşe kritik uyarılar geldi.
Altın ve dolar kurundaki hareketlilik son sürat devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten deprem etkisi yaratacak tahminler geldi. Piyasa kahini İslam Memiş Fed'in 2023 yılında faiz indirimlerine başlayabileceğine dikkat çekerek "2023'de 2022 yılının ters senaryosunu görebiliriz. Çünkü Fed faiz artırarak enflasyonun önüne geçilemeyeceğini gördü" dedi. Doların bir yatırım aracı olmadığının altını çizen Memiş, altın ve gümüşün ucuz olduğunu ve yatırımcıların farklı enstrümanlara yatırım yapması gerektiğini belirtti. Vatandaşlara ''Elindeki varlığı 4'e bölmeli" tavsiyesi verdi. İşte detaylar...
Memiş, gram altın, dolar, gümüş ve kripto paralar için uyardı. Memiş, şöyle konuştu:
"Yıla 785 liradan başlayan gram altın bugün hem banka hem Kapalı Çarşı'da 1015 lira seviyesinde. Yani 7 ayda gram altın yatırımcısına 230 lira kazandırdı. Tabii ki 1200 ve 1450 öngörümü koruyorum, kamuoyu ile paylaşıyorum. Dolardan destek görüyor, dolar gram altını desteklemeye devam ediyor.
Yatırımcısı gram altını takip etmek için doları takip etmeli. 1020 lira direnç seviyesi var yukarıda. Ağustos gram altında alım için son fırsat. Makas aralığına dikkat etmek gerekiyor. Gerçek değeri gram altının 1015 lira seviyesi. 1015'i baz almalılar. 1000'in altına sarkmalar son bir şans olarak ön planda duruyor.
Gümüş altına kıyasla daha ucuz kaldı. Ons bazında 40 dolar, gram tarafında 20 lira beklediğim hedef seviyeler. Burada hızlı ataklar gerçekleşebilir. Yıl sonuna kadar gümüş ciddi sürprizler de yapabilir. Elinde dolar, döviz varsa, ons bazında gümüşün dip seviyelerde olduğunu gözlemliyorum. Bundan sonraki süreçlerde gümüş performansının altına kıyasla daha iyi olacağını düşünüyorum.