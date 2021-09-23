KOSGEB sıfır faizli kredi kimler alabilir? Başvurular nasıl, nereden yapılır? KOSGEB faizsiz kredi 2021 başvuru şartları!

Vatandaşlar gün içerisinde yoğun bir şekilde KOSGEB faizsiz kredi 2021 başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Pandemiden olumsuz etkilenen esnaflara destekler gelmeye devam ediyor ve KOSGEB de faizsiz kredi imkanı sunuyor. Peki yararlanabilmek için hangi şartlar gerekiyor? KOSGEB sıfır faizli kredi kimler alabilir? Başvurular nasıl, nereden yapılır? Esnafa ekonomik olarak derin bir nefes aldıracak olan kredinin detaylarında ön plana çıkanlar arasında 3 yıl geri ödemesiz olması yer alıyor. İşte detaylar!