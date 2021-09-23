KOSGEB sıfır faizli kredi kimler alabilir? Başvurular nasıl, nereden yapılır? KOSGEB faizsiz kredi 2021 başvuru şartları!
KOSGEB faizsiz kredi 2021 başvuru şartları! KOSGEB sıfır faizli kredi kimler alabilir? Başvurular nasıl, nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnaf vatandaşlar bu destek sayesinde kolayca toparlanabilecek. İşletmelere göre yararlanma şartlarının değişmesiyle birlikte KOSGEB faizsiz krediden yararlanma şartları haberimizde yer alıyor.
Vatandaşlar gün içerisinde yoğun bir şekilde KOSGEB faizsiz kredi 2021 başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Pandemiden olumsuz etkilenen esnaflara destekler gelmeye devam ediyor ve KOSGEB de faizsiz kredi imkanı sunuyor. Peki yararlanabilmek için hangi şartlar gerekiyor? KOSGEB sıfır faizli kredi kimler alabilir? Başvurular nasıl, nereden yapılır? Esnafa ekonomik olarak derin bir nefes aldıracak olan kredinin detaylarında ön plana çıkanlar arasında 3 yıl geri ödemesiz olması yer alıyor. İşte detaylar!
KOSGEB salgın döneminde küçük işletmelere, girişimcilere yılda 2 milyar lira devlet kaynaklı destek sağladı. Bu yıl 140 bin esnafa 17 milyar lira faiz indirimli kredi temin edildi. Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere Haziran'da başlatılan 5 milyar liralık destek programı büyük ilgi gördü. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liralık destek kapsamında ödeme yapılıyor.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ihracat yapan şirketleri tedarik konusunda bekleyen küçük, mikro işletmelere destek vermeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB desteklerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Varank, kredi faiz destek programından Temmuz 2018'den bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 17 bin işletmenin yararlandığını belirterek, "KOSGEB'e destek başvurusu yapan veya kabul edilen işletmelerin işlemlerini sorunsuz halledebilmelerine yönelik çeşitli önlemler alındı. Kurum içi web sayfasındaki cevapsız çağrılar listelenerek kendilerine geri dönüş yapılıyor" değerlendirmesini yaptı.
Girişimcilik destek programları kapsamında işini kurmak isteyen kadın girişimcilere 375 bin liraya varan mali destek sağlandığını belirten Bakan Varank, soru önergesine verdiği yanıtta, "Kadın girişimcilerin yararlanabileceği girişimci işletmeler KOBİ finansman desteği programı yürürlüğe alınarak işletme başına 70 bin lira kredi üst limiti için 10 puanlık faiz desteği sağlanmıştır" dedi.