Carrefoursa aktüel ürünler kataloğundaki ürünler bütçeye uygun fiyatlarla satışta! Carrefoursa fırsatları için son 6 gün kaldı

Vatandaşlar marketlerin yayınlanan kataloglarını merak ederek araştırıyor ve sık sık ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan Carrefoursa fırsatları için son 6 gün kaldı. 16 Eylül'de başlayan fırsatlar 29 Eylül'e kadar devam edecek. Carrefoursa aktüel ürünler kataloğundaki ürünler bütçeye uygun fiyatlarla satışta. Gıdadan temizliğe, televizyondan telefona, ayakkabıdan kıyafete, bisikletten mutfak gereçlerine kadar pek çok seçeneği cebinize uygun ücretlerle alabilirsiniz. Güncel Carrefoursa kampanyaları haberimizde yer alıyor.