İŞKUR'dan iş arayanlara 140 bin alım duyurusu! Temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi...
İŞKUR'dan iş arayanları sevindiren gelişme. Çeşitli kariyer ve iş ilanları sitelerinde iş arayanlara 140 bin eleman alımının müjdesini verdi. Buna göre Temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi gibi alımlar yapılacak.
23.09.2021 07:00
- Son Güncelleme: 23.09.2021 07:00
Özel sektörde yeni iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 140 bin personel arıyor.
Yıl başından bu yana 933 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor.
İş arayanlar İŞKUR'un internet sitesinden mesleğiyle ilgili iş ilanlarını takip edebilirken, başvurusunu da buradan yapabiliyor.