Binlerce kişiyi ilgilendiren KOSGEB kredi başvuru süreci ile ilgili arama motorlarında KOSGEB faizsiz kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? KOSGEB kredi başvuru formu ekranı E-devlet soruları şu sıralar çokça aratılıyor. İte konuyla ilgili tüm detaylar... KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi destekleri sunmaya devam ediyor. Bu noktada destekten faydalanmak isteyen ve işletmelerini büyütmek isteyen kişiler hazırladıkları projelerle kuruma başvuru yapabiliyor. Sadece bireysel girişimciler değil, Kobilerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için verilen hibeler de bulunmaktadır. Peki, pek çok kişi tarafından merak konusu olan KOSGEB destekleri nelerdir? KOSGEB'in destek verdiği iş alanları listesi…