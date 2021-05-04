RAMAZAN İMSAKİYE
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KOSGEB faizsiz kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? KOSGEB kredi başvuru formu ekranı E-devlet

KOSGEB, faizsiz kredi müracaatı nasıl yapılır, koşulları nelerdir 2021? KOSGEB kredi müracaat formu ekranı e-devlet sualleri vatandaşlar tarafından internette sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan KOSGEB 5 milyar lira bütçeli yeni dayanak programının detaylarını biz de haberimizde derledik. KOSGEB, kelime anlamı olarak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'dır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan KOSGEB, verdiği destek kredileri ile küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmaya devam ediyor. Bu noktada, KOSGEB'in verdiği destekler ve destek verdiği iş alanları listesi merak konusu oluyor.

04.05.2021 08:19 - Son Güncelleme: 04.05.2021 08:19
KOSGEB faizsiz kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? KOSGEB kredi başvuru formu ekranı E-devlet

Binlerce kişiyi ilgilendiren KOSGEB kredi başvuru süreci ile ilgili arama motorlarında KOSGEB faizsiz kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? KOSGEB kredi başvuru formu ekranı E-devlet soruları şu sıralar çokça aratılıyor. İte konuyla ilgili tüm detaylar... KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi destekleri sunmaya devam ediyor. Bu noktada destekten faydalanmak isteyen ve işletmelerini büyütmek isteyen kişiler hazırladıkları projelerle kuruma başvuru yapabiliyor. Sadece bireysel girişimciler değil, Kobilerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için verilen hibeler de bulunmaktadır. Peki, pek çok kişi tarafından merak konusu olan KOSGEB destekleri nelerdir? KOSGEB'in destek verdiği iş alanları listesi…

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KOSGEB faizsiz kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? KOSGEB kredi başvuru formu ekranı E-devlet

KOSGEB NEDİR?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

KOSGEB faizsiz kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? KOSGEB kredi başvuru formu ekranı E-devlet

KOSGEB BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık KOSGEB Hızlı Destek Programı'na başvuruların 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinden itibaren yapılabileceğini belirtti.

KOSGEB faizsiz kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? KOSGEB kredi başvuru formu ekranı E-devlet

KOSGEB SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin faydalanabileceği 3 yıl ödemesiz sıfır faizli krediye başvurularının 21 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklandı.

KOSGEB faizsiz kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? KOSGEB kredi başvuru formu ekranı E-devlet

KOSGEB BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular hem e-Devlet üzerinden hem de kosgeb.gov.tr'deki e-hizmetler butonundan girişle yapılabilecek.