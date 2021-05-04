KOSGEB faizsiz kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? KOSGEB kredi başvuru formu ekranı E-devlet
KOSGEB, faizsiz kredi müracaatı nasıl yapılır, koşulları nelerdir 2021? KOSGEB kredi müracaat formu ekranı e-devlet sualleri vatandaşlar tarafından internette sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan KOSGEB 5 milyar lira bütçeli yeni dayanak programının detaylarını biz de haberimizde derledik. KOSGEB, kelime anlamı olarak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'dır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan KOSGEB, verdiği destek kredileri ile küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmaya devam ediyor. Bu noktada, KOSGEB'in verdiği destekler ve destek verdiği iş alanları listesi merak konusu oluyor.
Binlerce kişiyi ilgilendiren KOSGEB kredi başvuru süreci ile ilgili arama motorlarında KOSGEB faizsiz kredi başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir 2021? KOSGEB kredi başvuru formu ekranı E-devlet soruları şu sıralar çokça aratılıyor. İte konuyla ilgili tüm detaylar... KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi destekleri sunmaya devam ediyor. Bu noktada destekten faydalanmak isteyen ve işletmelerini büyütmek isteyen kişiler hazırladıkları projelerle kuruma başvuru yapabiliyor. Sadece bireysel girişimciler değil, Kobilerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için verilen hibeler de bulunmaktadır. Peki, pek çok kişi tarafından merak konusu olan KOSGEB destekleri nelerdir? KOSGEB'in destek verdiği iş alanları listesi…
KOSGEB NEDİR?
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.
KOSGEB BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular hem e-Devlet üzerinden hem de kosgeb.gov.tr'deki e-hizmetler butonundan girişle yapılabilecek.