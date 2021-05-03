RAMAZAN İMSAKİYE
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Emekli ve memur maaşına yeni zam kapıda! En düşüğü 3.186 lira... SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı enflasyon zammı ne kadar?

Emekli vatandaşların maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin yeni tahminler gündemde yer almaya devam ediyor. TÜİK tarafından bugün Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına göre, emekliye temmuzda çifte bayram, memura ise enflasyon farkı müjdesi geliyor. Peki, SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı enflasyon zammı oranı ne kadar olacak? 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte mekli ve memurun olası yeni maaşları!

03.05.2021 16:04 - Son Güncelleme: 03.05.2021 16:05
Son Dakika: Emekli ve memura yeni zam yolda! Olası yeni maaşlar ortaya çıktı

Emekli vatandaşların maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin yeni tahminler gündemde yer almaya devam ediyor. TÜİK tarafından bugün Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına göre, emekliye temmuzda çifte bayram, memura ise enflasyon farkı müjdesi geliyor. Peki, SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı enflasyon zammı oranı ne kadar olacak? 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte mekli ve memurun olası yeni maaşları!

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Son Dakika: Emekli ve memura yeni zam yolda! Olası yeni maaşlar ortaya çıktı

SGK-SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ENFLASYON ZAMMI ORANI NE KADAR?

Gelecek 3 ayda enflasyon yerinde saysa bile bu maaş 3.186 lira olacak. Yine ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla 3.523 liradan 3.782 liraya çıkmıştı. Şimdiden oluşan zam ve farkla maaş 3.989 liraya çıkmış oldu.

Son Dakika: Emekli ve memura yeni zam yolda! Olası yeni maaşlar ortaya çıktı

EN DÜŞÜK MAAŞ 1500 LİRA OLACAK!
SSK ve Bağ-kur'lu temmuzda açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyon ne çıkarsa ona göre zam alacak. Ocakta en düşük esnaf maaşı 135 lira artışla 1.627 liradan 1.763 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 128 lira artışla 1.534 liradan 1.662 liraya çıkmıştı.

Son Dakika: Emekli ve memura yeni zam yolda! Olası yeni maaşlar ortaya çıktı

Son üç ayda oluşan yüzde 5.46'lık enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.859 liraya ulaştı. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı 2.420 liraydı.

Son Dakika: Emekli ve memura yeni zam yolda! Olası yeni maaşlar ortaya çıktı

ENFLASYON SIFIR BİLE ÇIKSA....

Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa bu maaş 2.552 liraya çıkacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor. Emeklinin dul ve yetimi de zamdan aynı oranda etkilenecek ve hissesine düşen oranda fark alıyor.