Emekli ve memur maaşına yeni zam kapıda! En düşüğü 3.186 lira... SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı enflasyon zammı ne kadar?

Emekli vatandaşların maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin yeni tahminler gündemde yer almaya devam ediyor. TÜİK tarafından bugün Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına göre, emekliye temmuzda çifte bayram, memura ise enflasyon farkı müjdesi geliyor. Peki, SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı enflasyon zammı oranı ne kadar olacak? 2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte mekli ve memurun olası yeni maaşları!