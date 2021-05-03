Bankalar resmen yarışa girdi! 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyası! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB, İNG…
Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Şu süreçte bankalar resmen yarışa girdi ve şartları en uygun kredi fırsatlarını vatandaşlara sunuyor. Bu noktada gündemde yoğun bir şekilde 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasının detayları araştırılıyor. Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB, İNG ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanan vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB, İNG kredi şartlarını haberimizde derledik.
Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Şu süreçte bankalar resmen yarışa girdi ve şartları en uygun kredi fırsatlarını vatandaşlara sunuyor. Bu noktada gündemde yoğun bir şekilde 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasının detayları araştırılıyor. Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB, İNG ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanan vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB, İNG kredi şartlarını haberimizde derledik.
Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB, İNG kredi kampanyaları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Pandemide ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar iş kurmak, borç ödemek, zorunlu ihtiyaçlarını almak gibi daha pek çok sebepten dolayı nakit ihtiyacını en uygun fırsatlarla karşılamak istiyor. Bu noktada 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyası yoğun bir şekilde sorgulanıyor ve kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. İşte Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB, İNG kredi şartları…
YAPI KREDİ 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ FIRSATI
Yapı Kredi, müşterilerine artan ihtiyaçları için 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası sunuyor. Kredi kullananlar bireysel ihtiyaç kredisi geri ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor. Kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi müşterileri başvurularını evden çıkmadan Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
Bu doğrultuda, Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyasının seçilmesi yeterli olacak.
QNB FİNANSBAKN'TAN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
QNB Finansbank kredi kullanmayı düşünen müşteriler için harekete geçti. Dev banka resmen duyurdu. Avantajlı koşullarda kredi imkanı sunuluyor. İsteyen herkes 3 ay ertelemeli tüketici kredisine başvuruda bulunabiliyor. Finansbank 'İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.' sloganı ile nakit ihtiyacı olanlara kredi fırsatı sunuyor.
İNG'DEN KREDİ FIRSATI!
İNG de 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar arasında yer alıyor. Acil ihtiyaçlar için kurtarıcı nitelikteki ödeme ertelemeli kredi vatandaşların kullanımına sunuldu. Bankadan kredi paketinin detayları ile ilgili açıklama geldi. 500 bin TL'ye kadar olan krediler için faiz oranı yüzde 1,54 olarak belirlendi. 36 aya kadar vade imkanı da bulunuyor.