Gram, tam, çeyrek altın alan ve satan herkes dikkat! Altın yatırımcılarına son dakika en büyük şok! Büyük bir ilk yaşandı

Büyük bir ilk yaşandı. Gram, tam, çeyrek altın alan ve satan herkes dikkat! Uzun vadede, altın maliyetinin eksilen bir kanal yaradılışı içinde operasyon gördüğü görülüyor, bu da piyasa duyarlılığında ehemmiyetli bir uzun vadeli düşüş meyli olduğunu gösteriyor. Kısa vadede ve saatlik grafikteki performansa göre, altın fiyatının azalan bir kanal oluşturarak işlem gördüğü ve piyasa duyarlılığında kısa vadede hafif bir aşağı yönlü momentum olduğu görülüyor. Altının fiyatı şimdi % 23.60 Fibonacci geri çekilme seviyesinden uzakta, 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde sabitlendi. Öte yandan Türkiye, aynı zamanda en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yerini aldı.

03.05.2021 08:51 - Son Güncelleme: 03.05.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





