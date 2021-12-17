17 Aralık BİM aktüel kataloğunda 4,50 TL’ye mutfak ürünleri! BİM’de hayvan figürlü ürün çeşitleri çalışma odanızı renklendirecek!

BİM şubelerine bu Cuma da birbirinden güzel ve çeşitli ürünler geliyor, BİM'de hayvan figürlü ürün çeşitleri çalışma odanızı renklendirecek. 16 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda 4,50 TL'ye mutfak ve banyo ürünleri sizleri bekliyor. Bütçeye uygun farklı ürünleri Salı ve Cuma günleri satışa sunan marketler zincirinde kedi figürü taşıyan bilgisayar ekipmanları ön plana çıkıyor. Mouse padden şarj kablosuna, kulaklıktan yapışkan askıya, ekran temizleyiciden şarj standına birçok seçenek yer alıyor. BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.