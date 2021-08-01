Dolar yatırımı olanlar dikkat! Tahminler yenilendi
Yatırımcılar 2021'in ilk 7 ayında koronavirüs salgını nedeniyle piyasalardaki risklerin de etkisiyle güvenli liman olarak gördükleri döviz bazlı enstrümanlara yöneldi. Özellikle bu dönemde dolar, euro ve altın değer kaznadı. Borsada seçici hareketler meydana gelirken, sanayi hisseleri yükseldi.
Geride kalan yedi ayda yatırımcının önceliğinde döviz ve döviz bazlı enstrümanlar yerini korudu. Süren ilgi dolar kurunu 7.44 TL'den 8.42 TL'ye çıkardı. Artış yüzde 13.17 oranında gerçekleşti. Euro yüzde 9.49 yükseldi. Altının dolarla fiyatlanması yüzde 8.56 oranında prim yapmasına imkân verdi. Sanayi hisselerindeki artış da yüzde 8.20 oldu.
Yükselen enstrümanlar her zaman için yatırımcıların ilgisini daha fazla çeker. Risklerin arttığı dönemlerdeyse güvenli liman olarak görülen yatırım enstrümanları daha fazla tercih edilir. Yatırımcıların tercihi ise öncelikle enflasyondan korunmak. Bu nedenle riskli varlıklar içerisinden ihracatçı sanayi şirketlerine yöneldikleri gözlendi.
5 - Yatırım iklimini değiştirecek yeni bir hikâye yok.
6 - Covid - 19 vaka sayıları artıyor.
7 - Seçici hisse hareketleri öne çıkmaya devam ediyor. Bankalar ve mali sektör değer kaybederken sanayi hisseleri yükseliyor.