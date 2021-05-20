22-18 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, çeyrek, yarım ve gram fiyatları... Ölümcül darbeler geldi! Altın analistlerinden önemli uyarı!

Sadece 1 hafta önceki verilerle bugünün verileri arasında büyük ir uçurum varken; fiyatların daha çok artacağı da düşülmeye başlandı. Bu ayın sonunda 850'li seviyeleri aşacağı düşünülen çeyrek altınının yıl sonunda ise 1000 liraya satılacağı düşünülüyor. 19 Mayıs anlık altın fiyatları yatırım aracıyla altın alanlar ve birikim yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan ani değişimler gündemdeki yerini koruyor. Dün, 503,7 lira ile 10 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ve daha sonra kazançlarını geri veren altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel tekrar yükselişe geçti. Peki, 22 ayar bilezik, ata, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son gelişmeler...