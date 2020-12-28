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Koronavirüs salgınında evde yılbaşının maliyeti: 200 TL

Türkiye'deki koronavirüs salgını ve koronavirüs salgınına bağlı olarak yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar nedeniyle otel veya eğlence mekanlarında kutlama yapılamayacak. Koronavirüs salgınına rağmen yılbaşında eğlenmek isteyenlerin tercihi ise ev olacak. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan sonrasında ise kuruyemiş ve meyve ile devam eden bir menünün en az maliyeti ise 200 lira.

28.12.2020 08:53 - Son Güncelleme: 28.12.2020 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





