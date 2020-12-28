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Koronavirüs salgınında evde yılbaşının maliyeti: 200 TL

Türkiye'deki koronavirüs salgını ve koronavirüs salgınına bağlı olarak yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar nedeniyle otel veya eğlence mekanlarında kutlama yapılamayacak. Koronavirüs salgınına rağmen yılbaşında eğlenmek isteyenlerin tercihi ise ev olacak. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan sonrasında ise kuruyemiş ve meyve ile devam eden bir menünün en az maliyeti ise 200 lira.

28.12.2020 08:53 - Son Güncelleme: 28.12.2020 08:53
Koronavirüs salgınında evde yılbaşının maliyeti: 200 TL

Koronavirüs tedbirleri kapsamında otel, restoran ve lüks mekanlardaki eğlenceye yönelik kısıtlamalardan dolayı yeni yıla evde 'merhaba' diyecekleri alışveriş telaşı başladı. Bu yıl kalabalık eğlencelerin yapılmayacağı yılbaşı akşamını evde çekirdek aile olarak kutlayacaklar, sayılı günler kala hazırlıklara hız verdi.

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Koronavirüs salgınında evde yılbaşının maliyeti: 200 TL

Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve düşük fiyatlı bir tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası' için yaklaşık 150 lira harcaması gerekiyor. Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında atıştırmalık kuruyemiş ve meyve, maliyeti artırıyor.

Koronavirüs salgınında evde yılbaşının maliyeti: 200 TL

TELEVİZYON KARŞISINDA YILBAŞI HAZIRLIĞI
Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' diye adlandırılan, evde yeni yıl kutlamasının bedeli cep yakıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 40 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 90 liraya çıkıyor.

Koronavirüs salgınında evde yılbaşının maliyeti: 200 TL

Yeni yıla girerken 1'er kilogram ayva, elma, armut, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda ise en az 15 lira harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet daha da yukarı çıkıyor.

Koronavirüs salgınında evde yılbaşının maliyeti: 200 TL

SICAK AİLE SOFRASININ OLMAZSA OLMAZI
Yeni yıla evde gireceklerin hazırlık için alışveriş yaptığı Antalya'da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları şöyle: Kestane 30, ay çekirdeği 25, kabak çekirdeği 60, mısır kavurga 20, fıstık 35, Antep fıstığı 100, fındık 80, leblebi 20, badem 90, kaju 120, ceviz içi 80 lira. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları da şu şekilde: Portakal 4, mandalina 3, ayva 3, elma 3, çilek 20, armut 4, muz 9, ananas 10, nar 5 lira.

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