Koronavirüs salgınında evde yılbaşının maliyeti: 200 TL
Türkiye'deki koronavirüs salgını ve koronavirüs salgınına bağlı olarak yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar nedeniyle otel veya eğlence mekanlarında kutlama yapılamayacak. Koronavirüs salgınına rağmen yılbaşında eğlenmek isteyenlerin tercihi ise ev olacak. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan sonrasında ise kuruyemiş ve meyve ile devam eden bir menünün en az maliyeti ise 200 lira.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında otel, restoran ve lüks mekanlardaki eğlenceye yönelik kısıtlamalardan dolayı yeni yıla evde 'merhaba' diyecekleri alışveriş telaşı başladı. Bu yıl kalabalık eğlencelerin yapılmayacağı yılbaşı akşamını evde çekirdek aile olarak kutlayacaklar, sayılı günler kala hazırlıklara hız verdi.
TELEVİZYON KARŞISINDA YILBAŞI HAZIRLIĞI
Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' diye adlandırılan, evde yeni yıl kutlamasının bedeli cep yakıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 40 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 90 liraya çıkıyor.
SICAK AİLE SOFRASININ OLMAZSA OLMAZI
Yeni yıla evde gireceklerin hazırlık için alışveriş yaptığı Antalya'da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları şöyle: Kestane 30, ay çekirdeği 25, kabak çekirdeği 60, mısır kavurga 20, fıstık 35, Antep fıstığı 100, fındık 80, leblebi 20, badem 90, kaju 120, ceviz içi 80 lira. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları da şu şekilde: Portakal 4, mandalina 3, ayva 3, elma 3, çilek 20, armut 4, muz 9, ananas 10, nar 5 lira.