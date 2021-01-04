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Haberler Galeri Ekonomi SON DAKİKA: Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar

SON DAKİKA: Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar

Son dakika haberi: Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı ne kadar oldu? TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Bu oranla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşları da belli oldu. Memur ve memur emeklisinne enflasyon farkı ile birlikte yüzde 7,36 zam yapıldı. Bu zamlar sonrası polis, araştırma görevlisi, doktor, mühendis, avukatların zamlı maaşlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte meslek meslek yeni maaşlar...

NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

04.01.2021 12:45 - Son Güncelleme: 04.01.2021 12:45
SON DAKİKA: Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar

GENEL MÜDÜR 1/4 DRC.
2020 Temmuz:13.851
2021 Ocak: 14.917

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 DRC.
2020 Temmuz: 7.281
2021 Ocak: 7.862

SON DAKİKA: Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 DRC.
2020 Temmuz: 4.490
2021 Ocak: 4.866

SON DAKİKA: Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar

ÖĞRETMEN 1/4 DRC.
2020 Temmuz: 5.615
2021 Ocak: 6.074

SON DAKİKA: Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar

KAYMAKAM 1/4 DRC.
2020 Temmuz: 12.693
2021 Ocak: 13.671

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