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SON DAKİKA: Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı maaşlar

Son dakika haberi: Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı ne kadar oldu? TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Bu oranla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşları da belli oldu. Memur ve memur emeklisinne enflasyon farkı ile birlikte yüzde 7,36 zam yapıldı. Bu zamlar sonrası polis, araştırma görevlisi, doktor, mühendis, avukatların zamlı maaşlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte meslek meslek yeni maaşlar...

NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.