Ziraat, Halkbank, Vakıf 200, 300, 400, 500 bin TL geri ödeme tablosu! Aylık taksit hesaplama! 10 yılda... Konut kredisi faizleri 0,89 ve 0,99'a indi!
Konut kredisi faizleri 0,89 ve 0,99'a düştü. Ziraat, Halkbank, Vakıf 200, 300, 400, 500 bin TL geri ödeme tablosu ortaya çıktı. Aylık taksit hesaplamaları yapıldı. 120 ay vade jesti ile 10 yılda toplam ödenecek tutar belirlendi. 0,89 faiz oranından yararlanmak isteyenler için ayrı, 0,99 faizle konut kredisi çekmek isteyenler için ise ayrı hesap yapıldı. Noktası virgülüne belirlendi. Kim ne kadar geri ödeme yapılacak? 100 bin TL'den 2 milyona kadar hepsini teker teker hesapladık. Başvurular da başladı. İşte 0,89 ve 0,99 faizle kredi başvuru şartları ve hesaplama hakkında tüm bilgiler...
2 milyona kadar konut kredisi çekilebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. 2+1, 3+1 daireler 10 yıl vade ile 0,89 ve 0,99 faizle kredi çekilerek alınabiliyor. Bu noktada 3 kamu bankası devreye giriyor. Vatandaşlar 100, 200, 300, 400, 500 bin TL konut kredisi çekebilmek için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'ndan yararlanabiliyor. Ev sahibi olmak isteyener düşük faizli kredi müjdesinin ardından 0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? 0.89 ve 0.99 faize göre kredi hesaplama nasıl yapılır? sorularını araştırıyor. İşte hesaplı tablo ve konut kredisi başvuru tarihi...
Düşük faizli konut kredisi için yeni gelişmeler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı'nda "Konut Finasman Paketi" müjdesini açıklamıştı. Buna göre v sahibi olmak isteyen vatandaşlara ve inşaat sektörüne düşük faizli kredi ile desteği verilecek.
DİĞER PAKETLE İLGİLİ ŞARTLAR İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR
"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" başvuru tarihleri, hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği konusu Merkez Bankası tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek olduğundan ve döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda çalışma tamamlanmadığı için daha sonra duyurulacak.
İLK EVİM KONUT FİNANSMANI PAKET KULLANDIRIM ŞARTLARI
1-İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir.
2-Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.
3-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.
4-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.