Ziraat, Halkbank, Vakıf 200, 300, 400, 500 bin TL geri ödeme tablosu! Aylık taksit hesaplama! 10 yılda... Konut kredisi faizleri 0,89 ve 0,99'a indi!

İLK EVİM KONUT FİNANSMANI PAKET KULLANDIRIM ŞARTLARI

1-İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir.

2-Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.

3-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

4-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.