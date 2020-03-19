TOKİ Arnavutköy isim listesi 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi! - Arnavutköy kura sonuçları 19 Mart isim isim tüm liste!

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi 3+1 konutları için araştırılıyor. 19 Mart TOKİ Arnavutköy kura çekiliş sonuçları isim isim tüm liste başvuru yapan onbinlerce aile tarafından sorgulanıyor. TOKİ tarafından İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde inşa edilecek konutlar için çekilişler devam ediyor. Dün 2+1 çekilişleri tamamlanmıştı. Bugün de saat 10:00'da başlayan çekilişle 3+1 ev sahipleri belli oluyor. Haberimizden TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesine ulaşabilir ve sonuçlarla ilgili son bilgileri öğrenebilirsiniz.