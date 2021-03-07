Dolar ve eurosu olanlar dikkat! Kritik sinyal geldi! Dolar ve euro yükselişe devam edecek mi?
ABD tahvil faizlerinde yaşanan değişimle birlikte hareketlenen dolar ve euro kuru geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Şubat ortasında 6,91 TL'ye kadar gerileyen dolar, 5 Mart cuma gününü 7,53 TL'den tamamladı. Bir ara 7,56 TL seviyesini test eden kur, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası biraz gevşeme yaşadı. Peki dolar ve euro kurunda önümüzdeki günlerde ne olacak? Dolar ve euro yükselecek mi? İşte cevabı...
Yatırımcının izlediği fiyatlar karşısında "artık yeter" dediği nokta fiyatların da hareketlenme noktası olmakta. Büyük beklentilerle alınan hisseler prim yapmayınca hızlı şekilde hisseden soğumaya dönülüyor. Oysaki hisselerin belli hareket marjları, dinlenme istasyonları var. Her atak sonrası güçlü hisselerde soluklanma, hazmetme süreci yaşanabiliyor. Hissesi alınan şirket, kârlı ve bu kârlılığını sürdürdüğü sürece uzun vadede prim yapma potansiyelini de taşıyacaktır.