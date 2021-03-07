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Dolar ve eurosu olanlar dikkat! Kritik sinyal geldi! Dolar ve euro yükselişe devam edecek mi?

ABD tahvil faizlerinde yaşanan değişimle birlikte hareketlenen dolar ve euro kuru geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Şubat ortasında 6,91 TL'ye kadar gerileyen dolar, 5 Mart cuma gününü 7,53 TL'den tamamladı. Bir ara 7,56 TL seviyesini test eden kur, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası biraz gevşeme yaşadı. Peki dolar ve euro kurunda önümüzdeki günlerde ne olacak? Dolar ve euro yükselecek mi? İşte cevabı...

07.03.2021 08:31 - Son Güncelleme: 07.03.2021 08:31
Dolar ve eurosu olanlar dikkat! Kritik sinyal geldi! Dolar ve euro yükselişe devam edecek mi?

Piyasalarda mart oynaklığı başladı. Enflasyon yüzde 15.61 ve nisanda tepe yapacak. ABD tahvili ve kurlar hareketli. Borsada sakin kalan ve güçlü hisselerde olanlar kazanacak.

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Dolar ve eurosu olanlar dikkat! Kritik sinyal geldi! Dolar ve euro yükselişe devam edecek mi?

Volatilite ve hareketlilik yükseldi. ABD'de tarım dışı istihdam şubat ayında 379 bin arttı. Beklenti 210 bin artış yaşanması yönündeydi. Beklentiyi aşan tarım dışı istihdam verisi sonrası 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 1.62 ile 25 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar ve eurosu olanlar dikkat! Kritik sinyal geldi! Dolar ve euro yükselişe devam edecek mi?

Borsa haftayı 1.541'den tamamlarken dolar kuru 7.53 TL, faiz 16.01 ve gram altın 411 TL seviyesinde bulunuyor. İçeride enflasyon, dışarıda ABD 10 yıllık faizleri piyasaları yatırımcıları diken üzerinde tutuyor.

Dolar ve eurosu olanlar dikkat! Kritik sinyal geldi! Dolar ve euro yükselişe devam edecek mi?

Piyasaların en zorlu dönemleri hareket marjlarının daraldığı, yukarı ya da aşağı yönde kararsızlığın arttığı, belirsizliğin hüküm sürdüğü zamanlardır. Borsa için de benzer bir dönemdeyiz.

Dolar ve eurosu olanlar dikkat! Kritik sinyal geldi! Dolar ve euro yükselişe devam edecek mi?

Yatırımcının izlediği fiyatlar karşısında "artık yeter" dediği nokta fiyatların da hareketlenme noktası olmakta. Büyük beklentilerle alınan hisseler prim yapmayınca hızlı şekilde hisseden soğumaya dönülüyor. Oysaki hisselerin belli hareket marjları, dinlenme istasyonları var. Her atak sonrası güçlü hisselerde soluklanma, hazmetme süreci yaşanabiliyor. Hissesi alınan şirket, kârlı ve bu kârlılığını sürdürdüğü sürece uzun vadede prim yapma potansiyelini de taşıyacaktır.

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