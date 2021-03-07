Dolar ve eurosu olanlar dikkat! Kritik sinyal geldi! Dolar ve euro yükselişe devam edecek mi?

ABD tahvil faizlerinde yaşanan değişimle birlikte hareketlenen dolar ve euro kuru geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Şubat ortasında 6,91 TL'ye kadar gerileyen dolar, 5 Mart cuma gününü 7,53 TL'den tamamladı. Bir ara 7,56 TL seviyesini test eden kur, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası biraz gevşeme yaşadı. Peki dolar ve euro kurunda önümüzdeki günlerde ne olacak? Dolar ve euro yükselecek mi? İşte cevabı...

07.03.2021 08:31 - Son Güncelleme: 07.03.2021 08:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





