Faturada adı soyadı olanlar hemen baksın! 2.000 TL'ye kadar para iadesi yapılıyor! Doğal gaz, elektrik, su... 12-31 Aralık arası IBAN'a yatacak

1 Son yıllarda artan emekli sayısı, finans sektöründe rekabeti kızıştırarak bankaları inovatif çözümler bulmaya yönlendiriyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrasında gelen emekli sayısındaki artış, bankaları müşteri tabanlarını genişletme ve mevcut müşterilerini elde tutma konusunda yeni stratejilere yöneltiyor. Bu kapsamda fatura talimatı verenler için de kampanyalar düzenleniyor.

2 FATURA TALİMATI VERENE EK PARA AKBANK



Akbank, kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için her bir fatura başına 400 TL, toplamda ise 2.000 TL chip para vermekte. Bu teklif, emeklilere ekstra finansal fayda sağlayacak bir seçenek olarak öne çıkıyor.