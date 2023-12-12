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Faturada adı soyadı olanlar hemen baksın! 2.000 TL'ye kadar para iadesi yapılıyor! Doğal gaz, elektrik, su... 12-31 Aralık arası IBAN'a yatacak

Finans sektöründeki rekabet giderek kızışırken, bankalar müşteri tabanlarını genişletmek ve müşterilerine özel avantajlar sunmak için çeşitli stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak, emekliler ve sigortalılar için özel olarak tasarlanmış bir chip para kampanyasıyla dikkat çekiyorlar. Fatura talimatı verenlere özel ek para yatırılıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 11:00 Güncelleme 12 Aralık 2023, 11:02
Faturada adı soyadı olanlar hemen baksın! 2.000 TL’ye kadar para iadesi yapılıyor! Doğal gaz, elektrik, su... 12-31 Aralık arası IBAN’a yatacak 1

Son yıllarda artan emekli sayısı, finans sektöründe rekabeti kızıştırarak bankaları inovatif çözümler bulmaya yönlendiriyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sonrasında gelen emekli sayısındaki artış, bankaları müşteri tabanlarını genişletme ve mevcut müşterilerini elde tutma konusunda yeni stratejilere yöneltiyor. Bu kapsamda fatura talimatı verenler için de kampanyalar düzenleniyor.

Faturada adı soyadı olanlar hemen baksın! 2.000 TL’ye kadar para iadesi yapılıyor! Doğal gaz, elektrik, su... 12-31 Aralık arası IBAN’a yatacak 2

FATURA TALİMATI VERENE EK PARA

AKBANK

Akbank, kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için her bir fatura başına 400 TL, toplamda ise 2.000 TL chip para vermekte. Bu teklif, emeklilere ekstra finansal fayda sağlayacak bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Faturada adı soyadı olanlar hemen baksın! 2.000 TL’ye kadar para iadesi yapılıyor! Doğal gaz, elektrik, su... 12-31 Aralık arası IBAN’a yatacak 3

Yapı Kredi

Yapı Kredi, Axess veya Wings kredi kartlarına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile ödül fırsatı sunuyor. Ek olarak, belirli şartlar dahilinde 500 TL ek nakit ödül de veriliyor.

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