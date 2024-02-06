Dün açıklanan enflasyon rakamları, ekonomik gündemin ana maddelerinden biri haline geldi. Bu gelişme, Temmuz ayında emeklilere yapılacak maaş ödemeleri ve bu ödemelerin miktarları üzerinde olası etkileri gündeme getirdi. Özellikle, emeklilere yönelik 5 bin TL'lik ikramiye artışı da kamuoyunun ilgisini çekti. Temmuz ayı itibariyle emeklilik maaşlarının ne kadar olacağına dair sorular, vatandaşların zihnini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye'deki ekonomik durum ve her ay büyük bir merakla beklenen enflasyon oranları, geniş kesimlerin gelir seviyeleri üzerinde doğrudan etkiye sahip. Bu kapsamda, enflasyonun emeklilik maaşları üzerindeki potansiyel etkilerine dair önemli bazı noktalar şöyle sıralanabilir:
Emeklilerin maaşlarında yapılacak olan düzenlemeler, bu kesimin ekonomik refah seviyesini korumak adına kritik önem taşımaktadır. Temmuz ayında emeklilere yapılacak maaş zammı ve ikramiye artışı, hayat pahalılığına karşı bir denge unsuru olarak görülmekte ve bu durum, emeklilerin mali güvencesini artırma yönünde önemli bir adım olarak kabul ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklar. TÜİK tarafından açıklanan ilk enflasyon verisi aylık bazda 6,70 olarak belirlendi. Peki, temmuz maaşları ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emeklileri için yeni hesap...
OCAK ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI
Enflasyon ocakta yüzde 6,7 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.
SSK- BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN 6,70 ORANLA İLK MAAŞ HESABI
10.000 TL maaş için: 10.000 TL + (10.000 TL * 6,70/100) = 10.000 TL + 670 TL = 10.670 TL
10.100 TL maaş için: 10.100 TL + (10.100 TL * 6,70/100) = 10.100 TL + 676,7 TL = 10.776,7 TL
10.200 TL maaş için: 10.200 TL + (10.200 TL * 6,70/100) = 10.200 TL + 683,4 TL = 10.883,4 TL
10.300 TL maaş için: 10.300 TL + (10.300 TL * 6,70/100) = 10.300 TL + 690,1 TL = 10.990,1 TL
10.400 TL maaş için: 10.400 TL + (10.400 TL * 6,70/100) = 10.400 TL + 696,8 TL = 11.096,8 TL