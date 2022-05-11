En az 4.253 + 995 TL... Asgari ücrete Temmuz zammı sinyali! TEFE TÜFE 6 aylık enflasyona göre asgari ücret maaş hesabı! 2. zam yükleniyor...

Temmuz'da yapılacak enflasyon farkı artışıyla alım gücünü iyileştirme sözü veren Erdoğan "Hedeflerime ulaşmamıza bir el uzatımı mesafe kaldığı bu kritik aşamada vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dizginleyecek tedbirler alırken, diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede yılbaşında asgari ücretten, işçi memur ve emekli maaşlarına kadar, geniş bir alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Haziran ayı itibariyle başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla da insanımızı sahipsiz bırakmıyoruz." açıklamalarında bulunarak dar gelirli vatandaşı ezdirmeyeceklerinin altını çizdi