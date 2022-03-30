Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın yüzünde güller açtıracak gelişme yaşandı! EYT çalışması en az 730 gün kazandıracak! 2022'de müjdeler peşi sıra geliyor!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler yüz binlerce kişinin ilk gündem maddesi oldu. Emeklilik bekleyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. EYT hakkında 5 formül öne çıkıyor. İşte EYT çalışmalarında son durum!
EYT çalışması için tüm gelişmeler merak edilip araştırılıyor. Yıl ve primi dolup yaş şartına takılanların yüzünde güller açtıracak gelişmeler yaşanacak. Milyonlarca çalışan, memur,emekli, EYT'li Mayıs ayına kilitlenmiş durumda. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclis'te olması beklentiler arasında. Daha sonra sırasıyla, sözleşmeli memura kadro ve EYT çalışması ile milyonların merakla beklediği düzenlemeler gerçekleştirilecek.EYT için 5 formülün öne çıktığı görülüyor. EYT çalışmasıyla birlikte en az emeklilik bekleyen bir vatandaşın en az 2 yıl kazancı olacak. Bu çalışma, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşları kapsayacak. İşte EYT çalışmalarında son durum!
SIRADA EYT DÜZENLEMESİ VAR
Bütün bu çalışma takvimi ile birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Bu konuda da hem AK Parti grubundan hem de parti yönetiminden bu konuda çok sayıda açıklama da yapıldı.
EYT konusunda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi gerekiyor. Bu yasadan kimlerin yararlanacağı böylece belli olacak.
Yani 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış sadece yaşı bekleyen sigortalılar olarak tarif edilen EYT'de farklı kurumlarda çalışanlar, primi eksik olanlar, staj sigortası olanlar gibi farklı yapıda vatandaşlar da bulunuyor.