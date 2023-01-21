Antalya 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Merkez, Alanya, Manavgat, Serik...

TOKİ Antalya kura çekimi 18-20-21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvuru yapan binlerce kişi kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Bugün 1200 konut için Alanya, Manavgat ve Serik kuraları çekiliyor. İlde toplam 7 bin 150 konut inşa edilecek. Peki TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2+1 3+1 isim listesi: Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli...