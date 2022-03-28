Konutta beş yıl uyarısı! Yanlış beyana ceza yolda

Uzmanlar, Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi'nin evden elde edilen gerçek kazanca göre belirlendiğini kaydederek, "Gelir Vergisi Kanunu'nun 80'inci maddesine göre, miras ve bağış yoluyla sahip olunan konutların dışındakiler, alış tarihinden itibaren 5 yıl içinde satıldığında, değer artış kazancı vergisine tabi tutuluyor. Konut sahiplerinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) bu ayın sonuna kadar beyanname vermesi gerekiyor. Ancak bazı gayrimenkul sahipleri Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi'ni düşürmek için yanlış beyanda bulunabiliyor. Bu durum tespit edildiğinde gayrimenkul sahipleri, eksik vergileri ödemekle yükümlü tutulurken aynı zamanda yüklü miktarda cezayla karşı karşıya kalıyor" diye konuştu.