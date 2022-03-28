Konutta beş yıl uyarısı! Yanlış beyana ceza yolda
Son dakika haberi... Satın aldığı evi 5 yıl geçmeden satanların, 31 Mart'a kadar Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi için beyanname vermesi gerekiyor. Bu durumda bulunan yaklaşık 110 bin mükellef, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor. Ancak düşük vergi ödemek amacıyla yanlış beyanda bulunanları da yüklü bir ceza bekliyor. İşte bilmeniz gerekenler...
Konutunu aldığı tarihin üzerinden 5 yıl geçmeden satan 110 bin mükellef, değer artış kazancı beyannamesi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde buluştu. Düşük vergi ödemek için yanlış beyanda bulunanları, eksik ödenen tutarlarla birlikte yüklü miktarda para cezaları bekliyor.
Evini satın aldığı tarihin üzerinden 5 yıl geçmeden elden çıkaranların, 31 Mart'a kadar Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi için beyanname vermesi gerekiyor. 2021'de evinin satışını tamamlayanlar, Gelir İdaresi Başkanlığı'na verdikleri beyanname sonucunda ödemelerini mart ve temmuz olmak üzere 2 eşit taksitle yapabilecek.
Uzmanlar, Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi'nin evden elde edilen gerçek kazanca göre belirlendiğini kaydederek, "Gelir Vergisi Kanunu'nun 80'inci maddesine göre, miras ve bağış yoluyla sahip olunan konutların dışındakiler, alış tarihinden itibaren 5 yıl içinde satıldığında, değer artış kazancı vergisine tabi tutuluyor. Konut sahiplerinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) bu ayın sonuna kadar beyanname vermesi gerekiyor. Ancak bazı gayrimenkul sahipleri Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi'ni düşürmek için yanlış beyanda bulunabiliyor. Bu durum tespit edildiğinde gayrimenkul sahipleri, eksik vergileri ödemekle yükümlü tutulurken aynı zamanda yüklü miktarda cezayla karşı karşıya kalıyor" diye konuştu.
KONUTU ALANLAR İÇİN DE RİSK TAŞIYOR
Gayrimenkulün satış bedelinin düşük gösterilmesinin konut alıcıları için de risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, "Konut alıcıları satın aldığı gayrimenkulü daha sonra satışa çıkardığında daha yüksek gelir vergisi ödemek zorunda kalabiliyor. Evini satın alırken değerini düşük gösterenler, 5 yıl geçmeden evlerini gerçek değeri üzerinden satışa sunduğunda aradaki yüksek farktan dolayı fazla kâr elde etmiş gibi görünüyor. Ancak yüksek kârdan dolayı ödenen vergi tutarları da katlanıyor. Son zamanlarda satış bedelinin eksik beyanı ve düşük tapu harcı ödenmesine karşı yürürlüğe getirilen caydırıcı para cezaları karşılık görmeye başladı. Usulsüz beyanların sayısı giderek azalıyor" dedi.