19-52 yaş arası iş arayanlara müjde! En az 4.253 TL maaşla 88.022 işçi aranıyor! 307.105 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla anons etti!

19-52 yaş arası iş arayanlara müjde! 307.105 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla aktardı. En az 4.253 TL maaşla 88.022 işçi aranıyor. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve birçok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 88 bin oldu. 2022 yılının başından bu yana 307 bin kişinin iş bulmasına sebep olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanları iş arayanlar tarafından inceleniyor.İşte İŞKUR güncel işçi alımı ilanları 2022!