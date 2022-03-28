Rusya-Ukrayna savaşından sonra otomotivde yeni kriz! Çip krizi daha çözülmeden bu kez de...
Son dakika haberleri... Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle başlayan çip krizi henüz tam anlamıyla çözülemezken otomotiv sektörünü derinden ekleyen yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Rusya - Ukrayna savaşı bir ayı geride bırakırken, küresel otomotiv üretimindeki tedarik krizi de gittikçe büyüyor. Peki Rusya ve Ukrayna arasındaki durum araç fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
"OTOMOBİL PİYASASI İÇİN HANDİKAP OLUŞTURUYOR"
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Covid- 19 hastalığı bitti. Piyasalar rahatlar derken, dünyada bazı madenler birtakım insanların elinde, bunların içinde Rusya'da var. Bunlar da ister istemez üretilen otomobil piyasası için bir handikap oluşturuyor.
"SORUNUN DEVAM ETMESİNE NEDEN OLDU"
Dünya genelinde zaten bütün emtialarda yükseliş var. Bir taraftan da ülkelerin savaşa girmesi, üretilen otomobillerin madenlerinde problem yaşaması, çip krizi bitti derken sorunun devam etmesine neden oldu. Bunlar da ister istemez dünyadaki fiyatların yükselmesinde etkili oluyor. Arz talebi karşılayamıyor böyle olunca fiyatlarda yükselme oluyor.
ARAÇ PAZARINDA HEDEFLER BU YIL YAKALANIR MI?
Eğer ki savaş bitirilirse yakalanır, savaş devam ederse geçen seneyi yakalayamayız bunun etkisi çok fazladır.
Maalesef dünyada bütün fiyatlarda yükselme var bunu sadece otomobil olarak düşünmeyin emtia fiyatlarında yükselme var. Bu üretimde kaynaklanan bir artıştır bu durum da haliyle otomobil fiyatlarına yansıyor."