Rusya-Ukrayna savaşından sonra otomotivde yeni kriz! Çip krizi daha çözülmeden bu kez de...

ARAÇ PAZARINDA HEDEFLER BU YIL YAKALANIR MI?

Eğer ki savaş bitirilirse yakalanır, savaş devam ederse geçen seneyi yakalayamayız bunun etkisi çok fazladır.

Maalesef dünyada bütün fiyatlarda yükselme var bunu sadece otomobil olarak düşünmeyin emtia fiyatlarında yükselme var. Bu üretimde kaynaklanan bir artıştır bu durum da haliyle otomobil fiyatlarına yansıyor."