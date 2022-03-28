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Rusya-Ukrayna savaşından sonra otomotivde yeni kriz! Çip krizi daha çözülmeden bu kez de...

Son dakika haberleri... Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle başlayan çip krizi henüz tam anlamıyla çözülemezken otomotiv sektörünü derinden ekleyen yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Rusya - Ukrayna savaşı bir ayı geride bırakırken, küresel otomotiv üretimindeki tedarik krizi de gittikçe büyüyor. Peki Rusya ve Ukrayna arasındaki durum araç fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

28.03.2022 15:33 - Son Güncelleme: 28.03.2022 15:33
Rusya-Ukrayna savaşından sonra otomotivde yeni kriz! Çip krizi daha çözülmeden bu kez de...

Küresel araç üretiminde 5 milyon adetlik kayıp beklenirken, Türkiye'de de markalar satış hedeflerini düşürmeye başladı. Peki bu konuyla ilgili sektör ne diyor? İşte detaylar...

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Rusya-Ukrayna savaşından sonra otomotivde yeni kriz! Çip krizi daha çözülmeden bu kez de...

"OTOMOBİL PİYASASI İÇİN HANDİKAP OLUŞTURUYOR"
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Covid- 19 hastalığı bitti. Piyasalar rahatlar derken, dünyada bazı madenler birtakım insanların elinde, bunların içinde Rusya'da var. Bunlar da ister istemez üretilen otomobil piyasası için bir handikap oluşturuyor.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra otomotivde yeni kriz! Çip krizi daha çözülmeden bu kez de...

"SORUNUN DEVAM ETMESİNE NEDEN OLDU"
Dünya genelinde zaten bütün emtialarda yükseliş var. Bir taraftan da ülkelerin savaşa girmesi, üretilen otomobillerin madenlerinde problem yaşaması, çip krizi bitti derken sorunun devam etmesine neden oldu. Bunlar da ister istemez dünyadaki fiyatların yükselmesinde etkili oluyor. Arz talebi karşılayamıyor böyle olunca fiyatlarda yükselme oluyor.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra otomotivde yeni kriz! Çip krizi daha çözülmeden bu kez de...

ARAÇ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLUR MU?
Dış dünyada tüm bu olaylar yaşanırken Türkiye'de araç fiyatlarında düşüş olmaz. Bu da aynı zamanda ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra otomotivde yeni kriz! Çip krizi daha çözülmeden bu kez de...

Yaz mevsimi geliyor. İnsanlar biraz bunalmış durumda herkes yazlığına gidecek, tatiline gidecek. ister istemez araç satandan ziyade alanlar olur. Bu da fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra otomotivde yeni kriz! Çip krizi daha çözülmeden bu kez de...

OTOMOTİV DEVLERİNİN ARAÇ SATIŞ HEDEFLERİ NEDEN DÜŞÜYOR?
Hedeflerin düşme sebeplerinden birisi de yeterince araç gelmemesidir. Tedarikteki sıkıntı üretimdeki sıkıntı satışı da etkiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra otomotivde yeni kriz! Çip krizi daha çözülmeden bu kez de...

ARAÇ PAZARINDA HEDEFLER BU YIL YAKALANIR MI?
Eğer ki savaş bitirilirse yakalanır, savaş devam ederse geçen seneyi yakalayamayız bunun etkisi çok fazladır.

Maalesef dünyada bütün fiyatlarda yükselme var bunu sadece otomobil olarak düşünmeyin emtia fiyatlarında yükselme var. Bu üretimde kaynaklanan bir artıştır bu durum da haliyle otomobil fiyatlarına yansıyor."

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