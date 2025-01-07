Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 ay sonra gerçekleştirdiği ilk faiz indirimi meyvelerini vermeye başladı. TCMB'nin 26 Aralık'ta politika faizini 2.5 puan indirerek yüzde 47.5'e çektiği geçen hafta konut kredisinde faiz 27 Aralık itibarıyla yüzde 40.87 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

10 yıl vadeli 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 29 bin 878 lira, toplam ödeme 3.6 milyon lira oldu. 10 yılda ödenen faiz ise 2 milyon 585 bin TL olacak. 5 bin TL tahsis ücreti, 13 bin TL ekspertiz ücreti, bin 620 TL de ipotek ücreti bulunuyor. Kredinin aylık faizi yaklaşık yüzde 2.8 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indirime rağmen, sıkı para politikasını teknik dokunuşlarla sürdürmesi, bankaları gerek mevduat gerekse de kredi faizlerini düşürmekte ağırdan almasına neden oluyor. TCMB verilerine göre mevduat faizlerinde 20 Aralık'ta yüzde 56.54 olan ortalama faiz, 27 Aralık haftasında yüzde 55.68'e geriledi.

İLK DÜŞÜŞ KONUTTA

Tüketici kredisinde ise 20 Aralık'ta yüzde 71.28 olan ortalama faiz, 27 Aralık'ta yüzde 71.69 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre konut kredisinde faiz yüzde 41.01'den 40.87'ye gerilerken, ihtiyaç kredisinin faizi yüzde 69.23'ten 70.08'e, taşıt kredisi faizi yüzde 36.13'ten 36.84'e çıktı. 20 Aralık'ta yüzde 55.19 olan ticari kredi faizi ise yüzde 55.55 olarak gerçekleşti.



SEKTÖR CANLANIYOR

Türkiye genelinde konut satışları kasımda, yıllık bazda yüzde 63.6 artarak 153 bin 14 oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek ikinci kasım ayı verisi görüldü. Kasımda ipotekli konut satışlarının yüzde 315.7 artarak 21 bin 804 adede yükselmesi dikkati çekti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14.2 ile son 17 ayın en yükseğine çıktı. Yılın 11 ayı ele alındığında ise konut satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16.4 artarak 1 milyon 265 bin 388'e yükseldi.