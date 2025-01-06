İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

200 bin TL teminatla katılım sağlanabilen bu kampanyada, yüzde 25 peşinat ve 72 ay vadeli ödeme seçenekleriyle konut sahibi olmak mümkün. TOKİ'nin bu yeni kampanyası, uygun fiyat ve cazip ödeme planlarıyla vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
İSTANBUL'DA 1.907. 354 BİN TL!
Nevşehir Kozaklı - 89,52 m² Konut: ₺1.870.498,00
Uşak Merkez - 105,57 m² Konut: ₺2.445.581,00
Uşak Merkez - 84,78 m² Konut: ₺1.532.781,00
Uşak Merkez - 84,78 m² Konut: ₺2.168.909,00
Karaman Merkez - 93,03 m² Konut: ₺3.617.250,00
ÖDEME SEÇENEKLERİ
Alıcılar için iki farklı ödeme planı sunuluyor:
AÇIK ARTIRMAYA NASIL KATILIRIM?
TOKİ'nin açık artırmasına katılmak isteyen vatandaşlar, belirtilen tarihlerde fiziksel olarak Ankara ve İstanbul'daki satış noktalarına katılım sağlayabilir. Ayrıca, online olarak teklif verebilmek için TOKİ'nin resmi internet sitesinden bilgi alınabiliyor.
Eskişehir Sarıcakaya - 103,40 m² Konut: ₺2.507.050,00
Eskişehir Sarıcakaya - 107,84 m² Konut: ₺2.426.763,00
346 TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞTA
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde 346 taşınmaz açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Açık artırmalar, Ankara'daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda düzenlenecek. Ayrıca, vatandaşların internet üzerinden teklif verebilecekleri belirtildi.
Karaman Kazımkarabekir - 85,10 m² Konut: ₺1.992.091,00
Çorum Merkez - 120,01 m² Konut: ₺2.545.707,00
Çorum Merkez - 120,01 m² Konut: ₺2.545.707,00
Çorum Merkez - 120,01 m² Konut: ₺2.632.529,00
Çorum Merkez - 120,01 m² Konut: ₺2.762.771,00
Ankara Sincan - 154,89 m² Konut: ₺3.033.347,00
Ankara Sincan - 96,01 m² Konut: ₺2.603.079,00
Eskişehir Sarıcakaya - 103,40 m² Konut: ₺2.126.624,00
Eskişehir Sarıcakaya - 107,84 m² Konut: ₺2.489.410,00
Eskişehir Tepebaşı - 93,91 m² Konut: ₺2.216.956,00
Karaman Merkez - 93,03 m² Konut: ₺3.389.250,00
Karaman Merkez - 93,03 m² Konut: ₺3.389.750,00
Kırıkkale Çelebi - 85,01 m² Konut: ₺1.587.060,00
Kırıkkale Çelebi - 85,01 m² Konut: ₺1.777.829,00
Konya Selçuklu - 84,47 m² Konut: ₺2.302.951,00
Nevşehir Kozaklı - 89,52 m² Konut: ₺1.921.558,00