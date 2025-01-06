İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

200 bin TL teminatla katılım sağlanabilen bu kampanyada, yüzde 25 peşinat ve 72 ay vadeli ödeme seçenekleriyle konut sahibi olmak mümkün. TOKİ'nin bu yeni kampanyası, uygun fiyat ve cazip ödeme planlarıyla vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.