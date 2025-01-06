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İstanbul, Ankara'da bile 1-2 milyon TL! TOKİ'den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırma ile İstanbul, Ankara ve 45 farklı ilde 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler satışa çıkarılıyor.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 18:36 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 18:36
İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

200 bin TL teminatla katılım sağlanabilen bu kampanyada, yüzde 25 peşinat ve 72 ay vadeli ödeme seçenekleriyle konut sahibi olmak mümkün. TOKİ'nin bu yeni kampanyası, uygun fiyat ve cazip ödeme planlarıyla vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

İSTANBUL'DA 1.907. 354 BİN TL!

  • Lokasyon: İstanbul / Başakşehir
  • Alan: 47 m² brüt / 34.1 m² net
  • Teslim: Hemen teslim
İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler
  • Fiyat: ₺1.907.354,00
  • Teminat: ₺200.000,00
  • KDV: %1
  • Konut Tipi: 1+1
  • Kat: 1. Bodrum
İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

Nevşehir Kozaklı - 89,52 m² Konut: ₺1.870.498,00

Uşak Merkez - 105,57 m² Konut: ₺2.445.581,00

İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

Uşak Merkez - 84,78 m² Konut: ₺1.532.781,00

Uşak Merkez - 84,78 m² Konut: ₺2.168.909,00

Karaman Merkez - 93,03 m² Konut: ₺3.617.250,00

İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Alıcılar için iki farklı ödeme planı sunuluyor:

  • %25 peşinat ile 72 ay vadeli ödeme seçeneği.
  • %15 peşinat ile 60 ay vadeli ödeme seçeneği.
İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

AÇIK ARTIRMAYA NASIL KATILIRIM?

TOKİ'nin açık artırmasına katılmak isteyen vatandaşlar, belirtilen tarihlerde fiziksel olarak Ankara ve İstanbul'daki satış noktalarına katılım sağlayabilir. Ayrıca, online olarak teklif verebilmek için TOKİ'nin resmi internet sitesinden bilgi alınabiliyor.

İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

Eskişehir Sarıcakaya - 103,40 m² Konut: ₺2.507.050,00

Eskişehir Sarıcakaya - 107,84 m² Konut: ₺2.426.763,00

İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

346 TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞTA

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde 346 taşınmaz açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Açık artırmalar, Ankara'daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda düzenlenecek. Ayrıca, vatandaşların internet üzerinden teklif verebilecekleri belirtildi.

İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

Karaman Kazımkarabekir - 85,10 m² Konut: ₺1.992.091,00

Çorum Merkez - 120,01 m² Konut: ₺2.545.707,00

Çorum Merkez - 120,01 m² Konut: ₺2.545.707,00

İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

Çorum Merkez - 120,01 m² Konut: ₺2.632.529,00

Çorum Merkez - 120,01 m² Konut: ₺2.762.771,00

İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

Ankara Sincan - 154,89 m² Konut: ₺3.033.347,00

Ankara Sincan - 96,01 m² Konut: ₺2.603.079,00

İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

Eskişehir Sarıcakaya - 103,40 m² Konut: ₺2.126.624,00

Eskişehir Sarıcakaya - 107,84 m² Konut: ₺2.489.410,00

Eskişehir Tepebaşı - 93,91 m² Konut: ₺2.216.956,00

İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

Karaman Merkez - 93,03 m² Konut: ₺3.389.250,00

Karaman Merkez - 93,03 m² Konut: ₺3.389.750,00

Kırıkkale Çelebi - 85,01 m² Konut: ₺1.587.060,00

Kırıkkale Çelebi - 85,01 m² Konut: ₺1.777.829,00

İstanbul, Ankara’da bile 1-2 milyon TL! TOKİ’den 47 ilde 200 Bin TL peşinatlı hazır daireler

Konya Selçuklu - 84,47 m² Konut: ₺2.302.951,00

Nevşehir Kozaklı - 89,52 m² Konut: ₺1.921.558,00