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Haberler Ekonomi Konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare! Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı!

Konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare! Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı!

Halkbank'ın sunmuş olduğu bu fırsatlar ile ilgili detay alabilmek isteyenler bankaya müracaat ederek ya da müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek bilgi alabilirler.

takvim.com.tr
29.11.2022 12:03 - Son Güncelleme: 29.11.2022 12:03
Konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare! Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı!

Elinde ki konutları ve iş yerlerini satışa çıkaran bankalardan biri olan Halkbank ihale ile satış yapılacağını açıkladı. Elinde geniş yelpazede mülkler olan bankanın düşük metrekarelere sahip olan evlerinin fiyatları olabildiğince düşük. Bu evler dar gelirli ve ödeme gücü yüksek olmayan vatandaşlar bağlamında oldukça makul diyebiliriz.

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Konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare! Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı!

Konutların genişliklerinin ve fiyatlarının farklı olması da talepleri oldukça artırdı.

Konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare! Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı!

Sosyal medyada ihale açılacağına dair ilan yayınlandığı andan itibaren insanlar bu ihalelere nasıl katılacağını ve ödemelerin nasıl olacağını öğrenmek için bankanın sitesine akın etti diyebiliriz.

Konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare! Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı!

Sizde merak ediyorsanız belirli bir teminat bedeli olduğunu söylememiz gerekir.

Konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare! Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı!

Bankanın gayrimenkul sitesine kayıt olup evleri incelemek ve teklif vermekte oldukça kolay.

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