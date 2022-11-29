Konutlar 80, 92, 110 ve 130 metrekare! Halkbank, birbirinden kullanışlı konutları 174 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa çıkardı!

Elinde ki konutları ve iş yerlerini satışa çıkaran bankalardan biri olan Halkbank ihale ile satış yapılacağını açıkladı. Elinde geniş yelpazede mülkler olan bankanın düşük metrekarelere sahip olan evlerinin fiyatları olabildiğince düşük. Bu evler dar gelirli ve ödeme gücü yüksek olmayan vatandaşlar bağlamında oldukça makul diyebiliriz.