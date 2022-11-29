6 aylık enflasyon + %22.75 ZAM! + 10 puan katkı! Emekliye 5.699 TL, Memura 11.176 TL! Ocak 2023 mevcut-yeni zamlı maaş TABLOSU netleşti!

Ocak ayında maaşlara büyük zam beklentisi oluştu. Emekli ve memurlar zamlı maaşlarına adım adım yaklaşıyor. Şu anda 4 aylık veri netleşirken 5 Aralık'ta 5. veri gelecek. Bu kapsamda geriye sadece 1 veri kalacak. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahminleri de gelmeye devam ediliyor. Tahminlere göre 4 formül oluşturuldu. Peki, Ocak'ta en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde!