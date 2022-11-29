Emekli olunca ne kadar maaş alırım? SSK, Bağkur, 4C, EYT 2023 maaş hesaplama! Emeklilik (yıl, yaş, prim, maaş) SGK TABLOSU!

"Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun cevabını bilmek isteyenler için SGK'dan yeni uygulama paylaşıldı. Özellikle yeni yılda emekli olacak EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacağını merak edip araştırıyor. Emekliler ise Ocak ayında yapılacak zamla birlikte yeni emekli maaşlarına kavuşacak. SGK tarafından 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?' uygulaması erişime açıldı. Kullanıcılar, emekli maaşı hesaplama uygulaması ile maaş miktarını öğrenebilecek. İşte tüm merak edilenler haberimizde!