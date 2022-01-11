Konut ve taşıt kredisi faizleri ne durumda? Sarıpanjur, hesaplı Evimle konut alın! Konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi?

Konut ve Taşıt Kredilerinde Beklenti Değişmedi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) doğrultusundan Banka Kredileri Eğitim Anketi belli oldu. Söz hususu değerlendirmeye göre bütün işletme kredilerinde talebin artamaya devam edeceği ifade edilirken aynı devre amacıyla konut ve taşıt kredilerinde beklentiler de değerlendirmeye alındı.