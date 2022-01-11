Konut ve taşıt kredisi faizleri ne durumda? Sarıpanjur, hesaplı Evimle konut alın! Konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi?
Konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi? Merkez Bankası'nın banka Kredileri Eğitim Anketi neticeleri belli oldu. TCMB'nin yeni bilgilerine göre 2021 yılının 4'üncü çeyreğinde bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilerde yapılan standartların sıkılaştığı ifade edildi. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise bütün işletme kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği tarafında beklenti artmış görünüyor. Vatandaşlar ise konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki güncel faiz oranlarını incelemeye devam ediyor. Peki konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi? Konut ve taşıt kredisi faizleri ne durumda?
11.01.2022 08:52
- Son Güncelleme: 11.01.2022 08:52
Konut ve Taşıt Kredilerinde Beklenti Değişmedi!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) doğrultusundan Banka Kredileri Eğitim Anketi belli oldu. Söz hususu değerlendirmeye göre bütün işletme kredilerinde talebin artamaya devam edeceği ifade edilirken aynı devre amacıyla konut ve taşıt kredilerinde beklentiler de değerlendirmeye alındı.
Öte yandan gene Merkez Bankası doğrultusundan faizlerin aşağı yönlü revize edilmesine karşın Ocak - Kasım 2021 devresi amacıyla gerçekleşen ipotekli konut satışlarının bir önceki senenin aynı devresine göre %55,4 oranında azalış yaşandığı görüldü.