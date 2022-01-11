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Haberler Ekonomi Konut ve taşıt kredisi faizleri ne durumda? Sarıpanjur, hesaplı Evimle konut alın! Konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi?

Konut ve taşıt kredisi faizleri ne durumda? Sarıpanjur, hesaplı Evimle konut alın! Konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi?

Konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi? Merkez Bankası'nın banka Kredileri Eğitim Anketi neticeleri belli oldu. TCMB'nin yeni bilgilerine göre 2021 yılının 4'üncü çeyreğinde bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilerde yapılan standartların sıkılaştığı ifade edildi. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise bütün işletme kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği tarafında beklenti artmış görünüyor. Vatandaşlar ise konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki güncel faiz oranlarını incelemeye devam ediyor. Peki konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi? Konut ve taşıt kredisi faizleri ne durumda?

takvim.com.tr
11.01.2022 08:52 - Son Güncelleme: 11.01.2022 08:52
Konut ve taşıt kredisi faizleri ne durumda? Sarıpanjur, hesaplı Evimle konut alın! Konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi?

Konut ve Taşıt Kredilerinde Beklenti Değişmedi!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) doğrultusundan Banka Kredileri Eğitim Anketi belli oldu. Söz hususu değerlendirmeye göre bütün işletme kredilerinde talebin artamaya devam edeceği ifade edilirken aynı devre amacıyla konut ve taşıt kredilerinde beklentiler de değerlendirmeye alındı.

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Konut ve taşıt kredisi faizleri ne durumda? Sarıpanjur, hesaplı Evimle konut alın! Konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi?

Buna göre, konut ve taşı kredileri amacıyla yapılan standartların 2021 seneninin son çeyreğinde aynı kaldığı görülürken, 2022 senesi amacıyla 1'inci çeyrekte beklentinin söz hususu iki kredi türünde aynı kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Konut ve taşıt kredisi faizleri ne durumda? Sarıpanjur, hesaplı Evimle konut alın! Konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi?

Öte yandan gene Merkez Bankası doğrultusundan faizlerin aşağı yönlü revize edilmesine karşın Ocak - Kasım 2021 devresi amacıyla gerçekleşen ipotekli konut satışlarının bir önceki senenin aynı devresine göre %55,4 oranında azalış yaşandığı görüldü.

Konut ve taşıt kredisi faizleri ne durumda? Sarıpanjur, hesaplı Evimle konut alın! Konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi?

Enflasyon endişelerinin konut kredileri üstünde etkilerinin yanı sıra çoğalan konut fiyatlarının da satışların azalmasında etkileri sürüyor. Fakat konut kredilerine olan talep artmaya devam ediyor.

Konut ve taşıt kredisi faizleri ne durumda? Sarıpanjur, hesaplı Evimle konut alın! Konut ve taşıt kredileri düşecek mi, yükselecek mi?

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları

Konut fiyatlarında yaşanan artışlar ardından kişilerin konut kredilerine ilgisi arttı. TCMB faiz indirimleri ardından kamu bankaları doğrultusundan düşürülen konut faiz oranları Ocak 2022 itibariyle de sabit bırakıldı.

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