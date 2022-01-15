Altın fiyatları sarpa sardı! Alacak olanda vazgeçiyor! Görenler kuyumcuya yetişti! 60 gram 22 ayar bilezik ne kadar? Bugün gram ve küçük altın kaç TL?

Major konuşmasında, "Şahsi fikrim, şayet faiz artırımına başlarlarsa bu çok çok olmayacak ve sözlü yönlendirmeler, faiz artırımının hedeflediği şeyin bir bölümünü esasen sağlıyor. Bunun yanısıra odaklanılması gereken iki şey daha var. Bunlar da riskli varlıklar doğrultusunda ne olacağı ve FED'in buna ne reaksiyon vereceği. Bunun FED'in politikalarının bir diğer yönüyle alakası olacağını söyleyebilirim. O da bilanço. Şayet bilançoda daha süratli bir şekilde daralma yaşanırsa riskli varlıklar amacıyla daha büyük bir sorun oluşturacağından faiz artırımının beklenenden daha düşük bir civarda kalmasına sebep olabilir" demişti.