Altın fiyatları sarpa sardı! Alacak olanda vazgeçiyor! Görenler kuyumcuya yetişti! 60 gram 22 ayar bilezik ne kadar? Bugün gram ve küçük altın kaç TL?
Altın fiyatlarında son dakika denegeler değişti. Peş peşe açıklamalar yapıldı. Altın fiyatları tekrardan düşmeye başladı. Dalgalı hareketleriyle yatırımcıyı endişelendiren altın değişken bir eğilim göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz zamanlarda 800 TL sınırını aşan altın FED'in açıklamasının sonrasında tekrardan düşmeye başladı. Ons altın bugün içinde en yüksek 1828 dolar civarını; en düşük ise 1819 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında yükselişle 1826 dolardan işlem gördü.Genellikle yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son hal ne oldu?
Altın fiyatlarının güncel hali belli oldu. FED 'in ABD enflasyon oranlarını açıklamasının sonrasında dolar düşüşe geçti. 800 TL sınırını tekrardan atlattıktan sonra yatırımcının aklına tekrardan 1.000 TL olur mu soruları gelmişti. Bu sabah yaşanan düşüş akıllara gelen bu soruya yanıt niteliğinde oldu. Öte yandan Dünya Altın Konseyi dünya merkez bankalarının para politikalarını sıkıştıracağını altının buna tepki göstereceğini fakat altına talebin süreceğini öne sürmüştü. Altın bugün ne kadar oldu?
Gram altın, geçen güne kadar 800 TL'yi aşmış, bu hal yatırımcısını heyecanlandırmıştı. Bu sabah itibariyle oluşturulan bildirime göre gram altın alış fiyatı 789,91 TL satış fiyatı ise 790,01 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın fiyatlarında da aynı düşüş gerçekleşti. Çeyrek altın 15 Ocak anlık bilgilere göre 1.277,00 TL'den alınıp 1.306,00 TL'den satılıyor.
Yarım altın 15 Ocak tarihinde alabilmek isteyenler 2.555,00 TL satmak isteyenler ise 2.613,00 TL olarak açıklandı. Cumhuriyet altın fiyatları belirtiler bilgilere göre 15 Ocak tarihinde 5.110,00 TL'den alınıp 5.218,00 TL'den satılmaktadır.
HSBC Fed faiz artırımlarını inandırıcı bulmamıştı
Bloomberg yayınına katılarak FED'in tutanaklarında faiz artırımıyla alakalı kullandığı agresif ifadeleri yorumlayan HSBC Sabit Getirili Enstrümanlar Araştırma Birimi Yöneticisi Steven Major 2 yıl içerisinde 6 faiz artırımını inandırıcı bulmadığını söyleyerek bunun sözlü yönlendirme olma ihtimalini düşündüğünü belirtmişti.
Major konuşmasında, "Şahsi fikrim, şayet faiz artırımına başlarlarsa bu çok çok olmayacak ve sözlü yönlendirmeler, faiz artırımının hedeflediği şeyin bir bölümünü esasen sağlıyor. Bunun yanısıra odaklanılması gereken iki şey daha var. Bunlar da riskli varlıklar doğrultusunda ne olacağı ve FED'in buna ne reaksiyon vereceği. Bunun FED'in politikalarının bir diğer yönüyle alakası olacağını söyleyebilirim. O da bilanço. Şayet bilançoda daha süratli bir şekilde daralma yaşanırsa riskli varlıklar amacıyla daha büyük bir sorun oluşturacağından faiz artırımının beklenenden daha düşük bir civarda kalmasına sebep olabilir" demişti.