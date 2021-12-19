Konut, taşıt ihtiyaç kredisinde yılsonu bombası! Kredi faiz oranları son dakika hafta sonu depremi: 9 bankadan faize savaş
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz gün 2021 yılının son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirerek faiz oranlarını bir kere daha düşürdü. Faizi 1 puan indiren Merkez Bankası PPK, 2022 yılında para politikası çerçevesinin de gözden geçirileceğini açıkladı. Merkez Bankası açıklaması sonrasında bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizleri de merak ediliyor. İşte Akbank, ING, Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank güncel kredi faiz oranları.
19.12.2021 10:09
- Son Güncelleme: 19.12.2021 10:09
Kamu bankaları öncülüğünde başlayan kredi faiz indirimleri kapsamında 1 milyon lira ve altında konut kredisi talepleri için Ziraat, Vakıf ve Halkbank %1,20'den başlayan faiz oranları ile kredi veriyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Bankaların güncel konut kredisi faizleri ise şu şekildedir:
• Akbank Konut Kredisi | Faiz Oranı: % 1,55
• Türkiye İş Bankası Konut Kredisi | Faiz Oranı: % 1,50
• Ziraat Bankası Konut Kredisi | Faiz Oranı: % 1,20 – 1,29
• Garanti BBVA Konut Kredisi | Faiz Oranı: % 1,72
• ICBC Turkey Yeni Evim Kredisi | Faiz Oranı: % 1,67