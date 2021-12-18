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Haberler Ekonomi Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası oranları indirdi! Faizsiz ev alımına daha düşük taksit 120 ay vade % 1,37, % 1,42, % 1,64...

Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası oranları indirdi! Faizsiz ev alımına daha düşük taksit 120 ay vade % 1,37, % 1,42, % 1,64...

Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası konut finansmanı desteklerine devam ediyor. Artan ev fiyatları karşısında uygun finansman arayan ve faiz yükü altında ezilmek istemeyen vatandaşlar, en uygun kar oranları ile 120 aya kadar vade seçeneklerinden de yararlanarak konut finansmanı talep edebilecekler. Satın alınmak istenen evin yüzde 80'ine kadar verilen finansman ile herkesin ev sahibi yapılması hedefleniyor. İşte kamu katılım bankasından uygun konut finansmanı. Her ay 7.121,10 TL 32 günlük vadeli mevduat getirisi! Eviniz olsa bu kadar kazanamazsınız! Yüksek hoş geldin faizli...

takvim.com.tr
18.12.2021 09:28 - Son Güncelleme: 18.12.2021 09:28
Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası oranları indirdi! Faizsiz ev alımına daha düşük taksit 120 ay vade % 1,37, % 1,42, % 1,64...
Vakıf Katılım Konut Kredisi Hesaplama
Ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlara cazip oranlar ve faizsiz kredi seçenekleriyle hizmet veren Vakıf Katılım, Türkiye'de kamu bankacılığı alanında öne çıkmayı başaran bankalar arasında yerini alıyor.
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Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası oranları indirdi! Faizsiz ev alımına daha düşük taksit 120 ay vade % 1,37, % 1,42, % 1,64...

120 ay vade seçeneklerine sahip banka, uygun geri ödeme seçeneklerine de sahiptir. Sıfır ve ikinci el konutlarda geçerli olmak üzere %80'ine kadar ekspertiz değerine göre finansman sağlayan banka, %1,42 kar oranları üzerinde finansman hesaplaması yapmaktadır.

Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası oranları indirdi! Faizsiz ev alımına daha düşük taksit 120 ay vade % 1,37, % 1,42, % 1,64...

100.000 TL Vakıf Katılım konut finansmanı için 120 ay vade seçenekleri ile yapılan hesaplamalarda ayrıca 500 TL tahsis ücreti de belirlenmiştir. Avantajlı ödeme seçeneklerinden de yararlanarak vatandaşların ev sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası oranları indirdi! Faizsiz ev alımına daha düşük taksit 120 ay vade % 1,37, % 1,42, % 1,64...

Ziraat Katılım Konut Kredisi

Ziraat Katılım konut finansmanından yararlanarak vatandaşların kolayca ev sahibi olmaları sağlanması hedefleniyor.

Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası oranları indirdi! Faizsiz ev alımına daha düşük taksit 120 ay vade % 1,37, % 1,42, % 1,64...

Vatandaşların gelir durumuna göre, bütçelerine en uygun kar oranlarından da yararlanmalarını sağlayan Ziraat Katılım, satın alınacak evin yüzde 80'ine kadar kredi desteği sağlıyor.

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