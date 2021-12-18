Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası oranları indirdi! Faizsiz ev alımına daha düşük taksit 120 ay vade % 1,37, % 1,42, % 1,64...
Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası konut finansmanı desteklerine devam ediyor. Artan ev fiyatları karşısında uygun finansman arayan ve faiz yükü altında ezilmek istemeyen vatandaşlar, en uygun kar oranları ile 120 aya kadar vade seçeneklerinden de yararlanarak konut finansmanı talep edebilecekler. Satın alınmak istenen evin yüzde 80'ine kadar verilen finansman ile herkesin ev sahibi yapılması hedefleniyor. İşte kamu katılım bankasından uygun konut finansmanı. Her ay 7.121,10 TL 32 günlük vadeli mevduat getirisi! Eviniz olsa bu kadar kazanamazsınız! Yüksek hoş geldin faizli...
18.12.2021 09:28
- Son Güncelleme: 18.12.2021 09:28
100.000 TL Vakıf Katılım konut finansmanı için 120 ay vade seçenekleri ile yapılan hesaplamalarda ayrıca 500 TL tahsis ücreti de belirlenmiştir. Avantajlı ödeme seçeneklerinden de yararlanarak vatandaşların ev sahibi olmaları sağlanmaktadır.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Ziraat Katılım Konut Kredisi
Ziraat Katılım konut finansmanından yararlanarak vatandaşların kolayca ev sahibi olmaları sağlanması hedefleniyor.
Vatandaşların gelir durumuna göre, bütçelerine en uygun kar oranlarından da yararlanmalarını sağlayan Ziraat Katılım, satın alınacak evin yüzde 80'ine kadar kredi desteği sağlıyor.