Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası oranları indirdi! Faizsiz ev alımına daha düşük taksit 120 ay vade % 1,37, % 1,42, % 1,64...

120 ay vade seçeneklerine sahip banka, uygun geri ödeme seçeneklerine de sahiptir. Sıfır ve ikinci el konutlarda geçerli olmak üzere %80'ine kadar ekspertiz değerine göre finansman sağlayan banka, %1,42 kar oranları üzerinde finansman hesaplaması yapmaktadır.

