32 günlük vadeli mevduat faiz oranları Fibabanka, TEB, Denizbank, Akbank... 18 Aralık büyük faiz kasırgası! Oranlar çakılmaya başladı
Merkez Bankası Para Politikaları Kurlu (PPK) tarafında açıklanan yılın son faiz kararının ardından banaklar oranları düşürmeye başladı. Son bir yılın en düşük seviyelerinde seyreden mevduat faiz oranları arasında bankaların yarışı ise devam ediyor. Yüzde 17,25'e varan faiz oranlarıyla TL birikimleri için vatandaşlar en uygun vadeli mevduat hesaplarını araştırmaya başladılar. İşte güncel mevduat faiz oranları.
Fibabanka Kiraz Hesap Mevduat Faiz Oranları
32 günlük en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar arasında başı çeken Fibabanka, %17 faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.
2022 yılı için TCMB'nin para politikası çerçevesini gözden geçireceğini işaret etmesinin ardından gelen son faiz indirimi sonrasında yeni yıldan itibaren bu oranların da düşmesi bekleniyor.
Fibabanka Kiraz Hesap faiz hesaplama robotu üzerinden yapılan 10.000 TL birikim için 32 günlük vade sonu net tutar 10.103,76 TL olarak hesaplanmıştır. 5,46 TL ise vergi kesintisi olarak hesaplanıyor.
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Denizbank Vadeli Mevduat Faiz Oranları
Denizbank vadeli mevduat hesabı ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere günlük bankacılık hizmetleri birçok farklı avantajlar ile sunulmaya devam ediyor.
Ayrıca yüzde 16,75'ten başlayan faiz oranları ile en düşük birikim oranlarında bile cazip kazanç fırsatları sunulmaktadır. Artan enflasyon ve kur nedeniyle TL birikimlerinin durduğu yerde değer kaybetmesini istemeyenler Denizbank vadeli hesap fırsatından yararlanabiliyor.